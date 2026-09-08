واتساب يوقف العمل على آلاف هواتف أندرويد القديمة اليوم .. هل هاتفك من بينها؟

دخل قرار جديد من تطبيق واتساب حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، مع رفع الحد الأدنى لإصدارات نظام التشغيل المدعومة على هواتف أندرويد إلى Android 6.0، وبموجب القرار، يتوقف واتساب عن دعم الأجهزة التي تعمل بإصدارات Android 5.0 وAndroid 5.1، في حال كانت هذه الهواتف غير قابلة للترقية إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل، وكان واتساب قد أعلن عبر مركز المساعدة الرسمي أن التطبيق لن يدعم، بدءًا من 8 سبتمبر، سوى الهواتف التي تعمل بنظام Android 6.0 والإصدارات الأحدث.

هواتف قد تفقد واتساب

ويعني القرار أن مستخدمي الهواتف القديمة التي لا تزال تعمل بإصدارات أندرويد الأقدم من Android 6.0 قد يواجهون توقف التطبيق عن العمل، خاصة الأجهزة التي لم تعد تحصل على تحديثات لنظام التشغيل، في المقابل، لن يتأثر مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث بهذا التغيير.

كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟

وللتأكد من أن الهاتف لن يتأثر بالقرار، يمكن للمستخدم الدخول إلى الإعدادات ثم البحث عن خيار حول الهاتف أو معلومات البرنامج، وبعدها معرفة إصدار نظام التشغيل المثبت على الجهاز، وفي حالة ظهور Android 6.0 أو إصدار أحدث، فإن الهاتف يستوفي الحد الأدنى الجديد لتشغيل واتساب، أما إذا كان الهاتف يعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فمن الأفضل التحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح للنظام، وفي حال عدم وجود تحديث، فقد يحتاج المستخدم إلى الانتقال إلى هاتف أحدث لمواصلة استخدام واتساب.

ويأتي القرار في إطار تحديث واتساب لقائمة أنظمة التشغيل التي يدعمها التطبيق، مع التخلص تدريجيًا من دعم الإصدارات القديمة التي لم تعد تلبي متطلبات الأمان والأداء الحديثة.

اليوم السابع