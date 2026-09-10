شركة Google تضخ 15 مليار دولار لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في فنلندا

أعلنت شركة Google رسميًا اليوم عن خطة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها خمسة عشر مليار دولار أمريكي لتوسيع وتطوير بنيتها التحتية لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في دولة فنلندا، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية الكبرى بهدف تعزيز قدرات الحوسبة السحابية فائقة السرعة المخصصة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأمين تدفق الخدمات الرقمية اليومية لملايين المستخدمين حول العالم عبر منصات البحث والخرائط والفيديو.

دعم خوادم جيميناي وتأمين الطاقة النظيفة

وفقًا لتقرير منشور بموقع Business Today، يمثل هذا التوسع المالي الضخم أحد أكبر الاستثمارات التكنولوجية في القارة الأوروبية، حيث تهدف المنشآت الجديدة إلى توفير طاقة حوسبية هائلة تدعم خدمات Gemini الذكية ومحرك البحث Google Search وتطبيقات Google Maps ومنصة YouTube، وأكد مسؤولو الشركة أن اختيار فنلندا يعود إلى بنيتها التحتية المستقرة وقدرتها على توفير مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التبريد الطبيعي، مما يخفض البصمة الكربونية لمراكز البيانات بنسب ملموسة ويضمن تقديم خدمات رقمية سريعة ومستقرة للمؤسسات والأفراد في مختلف الأسواق العالمية.

قيادة الجيل القادم من البنية السحابية

تواصل الشركة الأمريكية تسريع وتيرة الاستثمارات في مراكز الحوسبة المتقدمة لمواجهة الطلب المتصاعد على الذكاء الاصطناعي، وسوف تسهم هذه المشاريع في دعم التحول الرقمي العالمي وتوفير بيئة تكنولوجية موثوقة تلبي متطلبات المستقبل.

اليوم السابع