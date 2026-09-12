تفاعل مباشر في الوقت الفعلي.. منصة YouTube تطلق ميزة React Live للتفاعل

​أعلنت منصة الفيديوهات العالمية YouTube رسميًا عن إطلاق ميزة خدمية وتفاعلية جديدة كليًا تحمل اسم التفاعل المباشر React Live عبر تطبيق الهواتف المحمولة، وتستهدف هذه الخاصية المبتكرة تعزيز تجربة المشاهدة التشاركية للبثوث الحية، حيث تتيح لصناع المحتوى والمستخدمين العاديين بث ردود أفعالهم المصورة والمباشرة على مقاطع البث الحي الجارية في نفس اللحظة ومشاركتها مع المتابعين، مما ينقل تجربة البث المباشر إلى مستوى جديد من التفاعل والحيوية الرقمية.

​كاميرا مزدوجة وتقسيم للشاشة مع احتساب المشاهدات لصاحب البث الأصلي

​وفقًا لتقرير منشور بموقع MediaPost، يمثل إدراج ميزة React Live خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الإقبال المتزايد على البثوث المباشرة التي تستحوذ على أكثر من 30% من استهلاك المستخدمين اليومي للمنصة، وأوضح التقرير أن الخاصية الجديدة تظهر كخيار مباشر داخل قائمة المشاركة أثناء مشاهدة البثوث المؤهلة، حيث تقوم كاميرا الهاتف الذكي تلقائيًا بتثبيت وضعية التصوير الأفقي لعرض تفاعلات المستخدم جنبًا إلى جنب مع البث الرئيسي في شاشة واحدة، كما تمنح الأداة صانع المحتوى الأصلي تحكمًا كاملاً بالسماح بالردود التفاعلية أو حظرها، مع تحويل كافة دقائق المشاهدة وساعات التفاعل الناتجة عن مقاطع الرد إلى حسابه الرسمي لتعزيز أرباحه وانتشاره الرقمي.

​فرص جديدة لصناعة المحتوى وتحقيق الأرباح

​تتيح المنصة للمشاركين في البث التفاعلي استثمار محتواهم والحصول على عائدات مالية مستقلة، وتواصل الشركة اختبار الميزة مع شرائح إضافية من المستخدمين قبل تعميمها النهائي على كافة الأجهزة الذكية، وسوف تسهم هذه الأدوات التفاعلية في تمكين المبدعين من بناء مجتمعات رقمية نشطة وتوفير تجربة ترفيهية غنية للمشاهدين حول العالم.

اليوم السابع