بريطانيا تدين تصعيد الحوثيين في اليمن والهجمات الأخيرة على السعودية

أدانت بريطانيا استئناف الحوثيين القتال في اليمن وهجماتهم الأخيرة على السعودية، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية وقطاع الطاقة، محمّلةً الجماعة مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية.

وحذرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان صدر الخميس، من أن تصعيد الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وحركة التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت لندن دعمها للسعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وحقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقاً للقانون الدولي، داعيةً الحوثيين إلى وقف هجماتهم فوراً.

بترا + وكالة عمون الإخبارية