ترامب يكشف هوية المتحدث المؤقت باسم البيت الأبيض

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مهام المتحدث باسم البيت الأبيض ستوزع مؤقتا بين مختلف الوزراء في إدارة ترامب، وقال ترامب للصحفيين، “لدينا الكثير من الأشخاص الذين يريدون القيام بذلك… والكثيرون قد توجهوا إليه بهذا الشأن”.

وأضاف ترامب أنه “لبعض الوقت سنستفيد من خدمات الوزراء، على سبيل المثال ماركو (وزير الخارجية ماركو روبيو)”.

وأعاد إلى الأذهان أن نائب الرئيس جاى دى فانس كان قد عقد مؤتمرا صحفيا فى البيت الأبيض.

وتابع: “سنلجأ إلى مساعدة سكوت (وزير الخزانة سكوت بيسينت) وسنستفيد من خدمات هوارد (وزير التجارة هوارد لاتنيك)، وسنستفيد من خدمات الكثير من الوزراء”، مضيفا أنه “سيتعامل مع هذا الموضوع في نهاية المطاف”.

يذكر أن وظيفة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض لا تزال شاغرة منذ استقالة كارولاين ليفيت في 27 أغسطس الماضي لـ”أسباب عائلية”. وأكد ترامب أنها ستبقى بين مستشاريه.

اليوم السابع