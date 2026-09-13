أوبن إيه آى تؤجل الطرح العام.. مخاطر الذكاء تعيد رسم حسابات سام ألتمان

لا يبدو أن الطرح العام الأولي لأسهم أوبن إيه آي يمثل أولوية في الوقت الحالي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وتطور قدراته بوتيرة تفرض على شركات التكنولوجيا والحكومات إعادة التفكير في حدود المخاطر المقبولة.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، سام ألتمان، إن الشركة لا تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 2026، معتبراً أن الظروف الحالية، في ظل النقاش المتزايد حول سلامة الذكاء الاصطناعي، لا تجعل التوقيت مناسباً للطرح.

وأوضح ألتمان، في تصريحات نقلتها مجلة «فورتشن»، أن احتمال تسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشرية يمثل خطراً لا يمكن التعامل معه باعتباره احتمالاً مقبولاً، حتى إذا كانت التقديرات تشير إلى نسبة محدودة مثل 10%.

وقال ألتمان إن تحديد نسبة دقيقة لهذا الخطر ليس أمراً واضحاً، لكنه شدد على أن شركات الذكاء الاصطناعي والحكومات تتحمل مسؤولية كبيرة تستوجب التعامل مع مخاطر الانقراض المحتملة باعتبارها غير مقبولة، بغض النظر عما إذا كان تقديرها 10% أو 8% أو 6%.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الولايات المتحدة لوضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد ظهور حالات خرجت فيها وكلاء للذكاء الاصطناعي عن المسار المتوقع، من بينها محاولات لاختراق أنظمة خارجية، إلى جانب مغادرة باحثين متخصصين في سلامة الذكاء الاصطناعي لشركاتهم بسبب مخاوف مرتبطة بتطور التكنولوجيا.

تأجيل الاكتتاب العام حتى 2027

وكانت «نيويورك تايمز» قد ذكرت في يونيو الماضي أن أوبن إيه آي تدرس تأجيل طرح عام أولي محتمل قد تصل قيمته إلى تريليون دولار، وعندما سئل ألتمان عما إذا كان عام 2026 قد خرج من حسابات الشركة لصالح 2027، أجاب بأن الطرح “لن يكون في 2026”.

ويربط ألتمان تأجيل الطرح بمرحلة أكثر إلحاحاً تواجهها صناعة الذكاء الاصطناعي، تتعلق بمتطلبات السلامة ومواءمة الأنظمة، إلى جانب الحاجة إلى وضع آليات للتعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات بشأن إدارة المخاطر.

ضغوط رقابية ومخاوف أمنية متصاعدة

وفي السياق نفسه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، داريو أمودي، شركات الذكاء الاصطناعي إلى اتباع نهج أكثر تأنياً في تطوير قدرات النماذج، مطالباً بإبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأبدى ألتمان تأييده لهذا التوجه، قائلاً إن “ضبط وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة” أصبح من الموضوعات الرئيسية التي تناقشها أوبن إيه آي خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم تصاعد المخاوف المتعلقة بالسلامة، لا تزال «أنثروبيك» تمضي في خططها للطرح العام الأولي، مع توقعات ببدء الترويج للطرح في منتصف أكتوبر على أقرب تقدير، واستكمال الإدراج قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي في نوفمبر.

اليوم السابع