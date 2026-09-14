بعد آيفون ديو.. آبل قد تطلق iPhone Duo Max قابل للطى بشاشة أكبر

بعدما كشفت شركة آبل عن هاتفها القابل للطي آيفون ديو «iPhone Duo»، بدأت التكهنات مبكرًا حول مستقبل سلسلة الهواتف القابلة للطي، إذ تشير تقارير حديثة إلى أن الشركة قد تعمل على توسيع lineup الهاتف بإصدارات جديدة خلال السنوات المقبلة، من بينها آيفون ديو ماكس «iPhone Duo Max» بشاشة أكبر، إلى جانب إصدار أقل سعرًا باسم Duo SE وآخر صغير بتصميم صدفي يحمل اسم Duo Mini.

آيفون ديو ماكس.. شاشة أكبر لهاتف آبل القابل للطي

بحسب تقرير نقله مارك جورمان من وكالة بلومبرج، فإن اختيار آبل اسم “Duo” لهاتفها القابل للطي قد يمنح الشركة مساحة أكبر لتوسيع السلسلة مستقبلًا، مقارنة باسم “Ultra” الذي تردد سابقًا أنه كان مطروحًا للجهاز قبل إطلاقه.

وأشار جورمان إلى أن بعض موظفي آبل كانوا يطلقون على الهاتف اسم “iPhone Ultra” قبل الكشف الرسمي عنه، في ظل التسريبات والتكهنات التي سبقت الإعلان، إلا أن الشركة استقرت في النهاية على اسم iPhone Duo.

ويرى التقرير أن اسم Duo، المكون من ثلاثة أحرف، يتناسب مع أسماء أخرى تستخدمها آبل مثل Air وPro، كما يمنح الشركة مرونة أكبر في تسمية الإصدارات المستقبلية، وهو ما يجعل إطلاق iPhone Duo Max بشاشة أكبر احتمالًا منطقيًا.

Duo SE وDuo Mini.. خيارات أخرى محتملة

ولا يتوقف الأمر عند إصدار Duo Max، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية طرح iPhone Duo SE بإمكانيات أقل وسعر أكثر انخفاضًا، وهو ما قد يساعد آبل على الوصول بالهواتف القابلة للطي إلى شريحة أكبر من المستخدمين، كما قد تعمل الشركة على إصدار أصغر باسم Duo Mini، مع تصميم صدفي يختلف عن تصميم iPhone Duo الحالي، ليكون خيارًا أكثر ملاءمة لمن يفضلون الهواتف القابلة للطي صغيرة الحجم.

مواصفات iPhone Duo الحالي

يأتي iPhone Duo بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 7.6 بوصة عند فتح الهاتف، مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10 وDolby Vision، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 3000 شمعة، كما تتميز الشاشة بطبقة Nano Texture وطبقة مقاومة للانعكاسات، بينما توجد شاشة خارجية مقاس 5.4 بوصة عند طي الهاتف.

ويعتمد الهاتف على شريحة A20 Pro المصممة بدقة تصنيع 2 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام iOS 27، وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم iPhone Duo نظام كاميرات مزدوجًا في الخلف، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، مع دعم التركيز التلقائي PDAF وتثبيت الصورة البصري بتحريك المستشعر، إلى جانب كاميرا أخرى بدقة 48 ميجابكسل فائقة الاتساع بزاوية رؤية تصل إلى 120 درجة.

وتدعم الكاميرات تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، إلى جانب Dolby Vision HDR وProRes والفيديو المكاني، بينما تضم الشاشة الخارجية كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع التركيز التلقائي.

سعر iPhone Duo

يأتي iPhone Duo ببطارية من نوع Li-Ion، ويدعم الشحن السلكي، حيث يمكن الوصول إلى 50% من سعة البطارية خلال نحو 20 دقيقة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات عبر MagSafe وQi2، مع إمكانية الوصول إلى 50% خلال نحو 30 دقيقة، ورغم أن آبل لم تعلن رسميًا حتى الآن عن iPhone Duo Max أو Duo SE أو Duo Mini، فإن تسمية Duo تفتح الباب أمام الشركة لتطوير عائلة متكاملة من الهواتف القابلة للطي خلال السنوات المقبلة.

اليوم السابع