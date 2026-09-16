مستر X فى 2026.. 15 شخصية تحكم المنصة بأكثر من 1.4 مليار متابع

يتصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قائمة أكثر الشخصيات متابعة على منصة X خلال عام 2026، بعدما وصل عدد متابعي حسابه إلى نحو 242 مليون متابع، متفوقًا بفارق كبير على جميع الشخصيات الأخرى، وفق بيانات نشرتها Visual Capitalist اعتمادًا على أرقام منصة X، مع استبعاد حسابات الشركات والعلامات التجارية.

ماسك يتفوق على أوباما ورونالدو

يأتي الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في المركز الثاني بـ119 مليون متابع، يليه نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ114 مليونًا، بينما يحتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المركز الرابع بـ112 مليون متابع، ويحل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في المركز الخامس بـ107 ملايين متابع،لتضم المراكز الخمسة الأولى ثلاثة أسماء سياسية إلى جانب ماسك ورونالدو، وهو ما يعكس الحضور الكبير للشخصيات السياسية والرياضية على منصة X.

نجوم الموسيقى يسيطرون على المراكز التالية

تظهر أسماء عدد كبير من نجوم الموسيقى والترفيه في بقية قائمة الأكثر متابعة على X، حيث جاءت ريهانا في المركز السادس بـ99 مليون متابع، تلاها جاستن بيبر بـ92 مليونًا، ثم كاتي بيري بـ90 مليونًا، كما حلت تايلور سويفت في المركز التاسع بـ84 مليون متابع، ثم ليدي جاجا بـ75 مليونًا، بينما جاءت نجمة الترفيه كيم كارداشيان في المركز الثاني عشر بـ71 مليون متابع، تلتها أسماء رياضية وإعلامية أخرى.

رونالدو يتصدر نجوم الرياضة

وبعيدًا عن ماسك والشخصيات السياسية، يحتفظ نجوم الرياضة بحضور قوي في القائمة، ويتصدرهم كريستيانو رونالدو الذي جاء ثالثًا إجمالًا بـ114 مليون متابع، بينما حل لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي في المركز الحادي عشر بـ73 مليونًا، وجاء لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار في المركز الثالث عشر بـ66 مليون متابع، ليكون الثلاثي رونالدو وكوهلي ونيمار أبرز الرياضيين ضمن قائمة الـ15 شخصية الأكثر متابعة.

قائمة الأكثر متابعة على X في 2026

بحسب البيانات الواردة في الإنفوجراف، جاءت القائمة كالتالي:

– إيلون ماسك 242 مليونًا

– باراك أوباما 119 مليونًا

– كريستيانو رونالدو 114 مليونًا

– دونالد ترامب 112 مليونًا

– ناريندرا مودي 107 ملايين

– ريهانا 99 مليونًا

– جاستن بيبر 92 مليونًا

– كاتي بيري 90 مليونًا

– تايلور سويفت 84 مليونًا

– ليدي جاجا 75 مليونًا

– فيرات كوهلي 73 مليونًا

– كيم كارداشيان 71 مليونًا

– نيمار 66 مليونًا

– بيل جيتس 65 مليونًا

-سيلينا جوميز 63 مليونًا.

وتشير البيانات إلى أن الفارق بين ماسك وصاحب المركز الثاني يتجاوز 120 مليون متابع، فيما يبلغ إجمالي متابعي ماسك وحده أكثر من ضعفي عدد متابعي أوباما تقريبًا، وتظل أعداد المتابعين على X متغيرة بمرور الوقت، لذلك تعكس هذه الأرقام لقطة زمنية للبيانات في سبتمبر 2026.

اليوم السابع