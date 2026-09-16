شعار عمارة أو رقم شقة: كيف تضيف علامة تعريفية لنفسك داخل مجموعات المجمعات السكنية؟

في إطار تعزيز التواصل وتسهيل التنسيق بين السكان داخل المجمعات السكنية ومجموعات العمائر، أتاحت التحديثات الإرشادية خطوات بسيطة للمشاركين لإضافة “واسم” أو “علامة تعريفية” (Tag) إلى أسمائهم داخل مجموعات تطبيق “واتساب”، مما يسهم في تحديد هوية كل ساكن (مثل رقم الشقة أو اسم العمارة) بشكل مباشر وسريع.

لتطبيق هذه الميزة داخل مجموعة العمارة أو الكمبوند، يمكن اتباع الخطوات الصحفية الإرشادية التالية:

1. الخطوة الأولى: افتح تطبيق “واتساب”، ثم ادخل إلى مجموعة العمارة أو المجمع السكني التي تريد إضافة التعريف الخاص بك إليها.

2. الخطوة الثانية: اضغط على اسمك أو صورة حسابك المسجلة داخل قائمة أفراد المجموعة.

3. الخطوة الثالثة: ابحث عن خيار إضافة وسم (Add Tag) المتاح في قائمة الخيارات.

4. الخطوة الرابعة: اكتب الوصف الذي ترغب في ظهوره بجوار اسمك (على سبيل المثال: “شقة 5 – عمود 3” أو “سكان العمارة A”).

5. الخطوة الخامسة: قم بضغط خيار حفظ التغيير لإتمام التحديث واستعراض اسمك بالوسم الجديد أمام بقية الجيران.

تسهم هذه الخطوة في تنظّم إدارة المجموعات الخدمية والمجتمعية بشكل يسهل التعرف على المتحدثين وحل مشكلات الجيران بمرونة أعلى

اليوم السابع