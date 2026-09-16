تسوية تنهى صراع العمالقة.. xAI تتوصل لاتفاق مع أبل بشأن الذكاء الاصطناعى

أسدلت شركتا الذكاء الاصطناعي xAI والتكنولوجيا الأمريكية Apple الستار رسميًا عن النزاع القانوني والتجاري المحتدم بينهما حول عدالة المنافسة في دمج النماذج الذكية داخل الهواتف الذكية، وأعلن الجانبان عن تسوية ودية تاريخية تنهي الاتهامات المتبادلة بشأن تفضيل نماذج معينة داخل نظام التشغيل، لتمهد هذه الخطوة الطريق أمام شراكة تقنية مرتقبة تتيح دمج قدرات النموذج الذكي Grok كأحد الخيارات التوليدية المعتمدة داخل هواتف iPhone إلى جانب نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في المستقبل القريب.

إتاحة خيارات متعددة للذكاء الاصطناعي أمام مستخدمي آيفون

وفقًا لتقرير منشور بموقع China Daily Asia نقلاً عن وكالة Bloomberg، يمثل هذا الاتفاق انتصارًا لمبدأ حرية الاختيار لدى المستهلك العادي، حيث وافقت شركة Apple على فتح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنظامها لتسهيل وصول المستخدمين إلى محركات ذكاء اصطناعي متنوعة بنقرة زر واحدة، وأوضح التقرير أن رائد الأعمال Elon Musk رحب بإنهاء النزاع القضائي، مشيرًا إلى أن إتاحة نموذج Grok داخل بيئة الأجهزة الاستهلاكية الأكثر انتشارًا سيوفر للمستخدمين قدرات بحث واستدلال متقدمة تعتمد على تدفق البيانات الحية في الوقت الفعلي، مع تطبيق بروتوكولات أمان صارمة تعزل البيانات الشخصية عن الخوادم الخارجية.

مرحلة جديدة من التكامل التكنولوجي المفتوح

تسعى الشركتان إلى البدء في الاختبارات الهندسية المشتركة لاعتماد التكامل البرمجي قبل نهاية العام الجاري، وسوف تسهم هذه التسوية الإيجابية في إثراء تجربة المستخدمين اليومية وتوفير حلول ذكية تنافسية تخدم مجتمع التقنية العالمي.

اليوم السابع