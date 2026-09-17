آبل فى مأزق بسبب تحديث iOS 18.. تحقيق رسمى بعد شكاوى من أعطال أجهزة آيفون

تواجه شركة آبل تحقيقًا في الهند بعد تلقي شكاوى من مستخدمين بشأن أعطال ظهرت في بعض أجهزة آيفون عقب تثبيت تحديث iOS 18، حيث تضمنت الشكاوى مشكلات في الشاشة والميكروفون.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، صعّدت الهيئة المركزية لحماية المستهلك في الهند (CCPA) تحقيقاتها في القضية، وأمرت بإجراء تحقيق مفصل في 29 يوليو الماضي، بعد ورود شكاوى تتعلق بوجود خطوط خضراء أو وردية أو بيضاء على شاشات بعض أجهزة آيفون، إلى جانب أعطال في الميكروفون.

شكاوى تتجاوز مشكلات البرمجيات

وظهرت شكاوى من مشكلات مختلفة مع iOS 18 منذ بدء طرحه في أواخر عام 2024، من بينها بطء الأداء والتجمد وتعطل بعض التطبيقات والكاميرا وعدم استجابة الشاشة.

لكن التحقيق الحالي يركز على مزاعم أكثر خطورة، إذ يقول بعض المستخدمين إن تحديث النظام ارتبط بأعطال في مكونات الأجهزة نفسها ، كما أفاد التقرير بأن بعض العملاء المتضررين واجهوا تكاليف إصلاح مرتفعة، إذ تصل تكلفة إصلاح شاشة iPhone 15 في الهند إلى نحو 27,900 روبية، نحو 290 دولارا أمريكيا وفق التقديرات الواردة في التقرير.

وتبحث الهيئة أيضًا في شروط ضمان آبل، بعدما أثارت تساؤلات حول مدى عدالة تحميل المستهلك تكاليف الإصلاح إذا ثبت أن العطل مرتبط بتحديث برمجي أصدرته الشركة.

آبل تنفي وجود مشكلة واسعة

من جانبها، رفضت آبل الاتهامات بوجود مشكلة واسعة النطاق في iOS 18، مؤكدة أن النظام خضع لاختبارات مكثفة قبل إطلاقه، وأنها لم تجد مشكلات منهجية أو مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب البرنامج في الهند.

وأوضحت الشركة ، أن التحقيق يستند إلى 75 شكوى، كما أشارت إلى أن استبعاد البرمجيات من الضمان أمر شائع في صناعة الإلكترونيات.

وتواصل الهيئة الهندية دراسة القضية لتحديد ما إذا كانت شروط الضمان الحالية تمثل ممارسة غير عادلة للمستهلكين في الحالات التي يُدعى فيها أن تحديثًا برمجيًا تسبب في أضرار بأجهزة الهاتف

اليوم السابع