حظر لـ دون 13 عاما.. أوروبا تضع حدا لإدمان الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد القيود المفروضة على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، ضمن خطة جديدة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر للمنصات الرقمية، خاصة ما يتعلق بالإدمان الرقمي والمحتوى غير المناسب وتأثير الخوارزميات على القاصرين.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في 16 سبتمبر، خطة تقترح حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عامًا، مع السماح بوصول محدود وخاضع للإشراف لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا.

تشديد القيود الأوروبية لحماية القاصرين

وبحسب الخطة، لن يُسمح للأطفال بامتلاك حسابات شخصية على مواقع التواصل قبل سن 15 عامًا، في إطار نهج تدريجي تتبناه المفوضية الأوروبية لحماية القاصرين من المخاطر الرقمية، بدلًا من فرض قيود موحدة على جميع الفئات العمرية.

وقالت فون دير لاين إن الوقت حان لكي تتخذ أوروبا إجراءات جديدة تجاه منصات التواصل، مؤكدة أن وضع القواعد المنظمة للعالم الرقمي يجب أن يكون من اختصاص المؤسسات الأوروبية وليس شركات التكنولوجيا الكبرى

حسابات خاضعة للرقابة وقيود على الاستخدام

ولا تقتصر الخطة الأوروبية على تحديد سن الوصول إلى مواقع التواصل، إذ تتضمن إجراءات إضافية لحماية الأطفال والمراهقين، من بينها الحسابات الخاضعة للإشراف، ووضع حدود زمنية للاستخدام، وتقييد بعض الوظائف التي صُممت لجذب المستخدمين إلى المنصات لفترات أطول

كما تمتد الإجراءات المقترحة إلى بعض الخدمات الرقمية الأخرى، بما في ذلك روبوتات الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، في ظل توسع استخدام هذه الأدوات بين الأطفال والمراهقين.

وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على شركات التكنولوجيا بشأن كيفية تصميم منصاتها والخوارزميات التي تحدد المحتوى الذي يظهر للمستخدمين، خصوصًا بالنسبة إلى القاصرين.

وتستند الدعوات إلى تشديد الرقابة إلى مجموعة من الدراسات والشهادات التي تناولت الآثار المحتملة للاستخدام المكثف لمواقع التواصل على الأطفال، بما في ذلك مشكلات مرتبطة بالنوم والنشاط البدني والصحة النفسية، مع استمرار النقاش العلمي حول حجم هذه التأثيرات وأسبابها المباشرة.

وبموجب التصور الذي أعلنته رئيسة المفوضية، ستكون القاعدة الأساسية هي«لا مواقع تواصل قبل سن 13 عامًا»، بينما لن يُسمح بامتلاك حسابات شخصية قبل بلوغ 15 عامًا.

مواجهة نفوذ الخوارزميات

وتضع الخطة الأوروبية الخوارزميات في قلب النقاش، خصوصًا الوظائف التي تعتمد على التمرير المستمر والإشعارات والتوصيات الشخصية لجذب المستخدمين إلى المنصة لأطول فترة ممكنة.

وتسعى الإجراءات المقترحة إلى الحد من قدرة هذه الخصائص على استهداف الأطفال والمراهقين، إلى جانب تعزيز الرقابة الأسرية والحسابات الخاضعة للإشراف.

وتعكس الخطوة تحولًا أوسع في النقاش الأوروبي حول مسؤولية شركات التكنولوجيا تجاه المستخدمين القاصرين، بعدما أصبحت الهواتف الذكية ومواقع التواصل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للأطفال والمراهقين.

ومن المنتظر أن تثير الخطة نقاشًا داخل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء حول كيفية تطبيق الحدود العمرية والتحقق من أعمار المستخدمين، إضافة إلى كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وحقوقهم الرقمية وخصوصيتهم.

اليوم السابع