لوبان تحذر من مخاطر جسيمة قد تشل الاقتصاد الفرنسي بسبب سياسات ماكرون

حذرت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” مارين لوبان من مخاطر جسيمة تهدد استقرار البلاد، مؤكدة أن الإصرار على عدم خفض ضرائب الوقود قد يؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد الفرنسي.

وأوضحت لوبان، في تصريح لها خلال زيارة إلى بلدة بوماس قرب مدينة كاركاسون في إقليم أود جنوب غرب فرنسا، حيث دمر إعصار العديد من المنازل في أواخر أغسطس، قائلة: “إن المخاطرة التي يقدم عليها الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم اتخاذ قرار خفض الضرائب هي مخاطرة بشلل الاقتصاد”.

وأضافت أن “استمرار السياسات الحالية سيؤدي في النهاية إلى خسارة إيرادات الدولة، فعندما تصل الأسعار إلى مستويات قياسية، سيعمد المواطنون إلى التوقف عن شراء الوقود قدر الإمكان، مما يسبب انخفاضا حادا في الاستهلاك وبالتالي تراجعا كبيرا في العائدات الضريبية، وهو ما سيعرقل خطط الحكومة للتوفير المالي”.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه التوترات الاجتماعية، حيث تنبأت زعيمة حزب الخضر الفرنسي مارين تونديلييه، بوقوع احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق قريبا، وذلك بسبب الارتفاع القياسي في أسعار المحروقات وإجراءات التقشف المقترحة والتي تبلغ قيمتها 54 مليار يورو في ميزانية عام 2027.

من جانبه، أكد وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور في 11 سبتمبر الجاري، أن أسعار الوقود، التي شهدت قفزة كبيرة عقب اندلاع النزاع المتعلق بإيران في فبراير الماضي، ستبقى مرتفعة لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن متوسط سعر لتر الديزل في فرنسا سجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا بلغ 2.4 يورو، بينما تجاوز متوسط سعر البنزين حاجز 2.2 يورو للتر الواحد.

اليوم السابع