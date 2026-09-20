يوازي 14 دولة أوروبية.. الكشف عن أرقام سكانية في مصر بعد زيادة مليونية

سجل عدد سكان مصر بالداخل 109 ملايين و540 ألفا و965 نسمة، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم السبت.

وارتفع عدد السكان داخل مصر بمليون نسمة خلال 262 يوما فقط، مقارنة بمستوياتها في بداية يناير 2026، متجاوزا حاجز 109.5 مليون نسمة خلال سبتمبر الجاري، في مؤشر على استمرار الزيادة السكانية.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد سكان مصر بنحو 95 مليون نسمة خلال قرن، بعدما زاد 22.5 مليون نسمة في الفترة بين عامي 1927 و1976، بينما شهدت السنوات الخمسون الأخيرة زيادة قدرها 72.4 مليون نسمة، من عام 1976 حتى عام 2026.

وأشار الجهاز إلى أن عدد سكان مصر يعادل مجموع سكان 14 دولة أوروبية وفق تقديرات عام 2035، من بينها هولندا وبلجيكا والسويد والتشيك وسويسرا واليونان والنمسا.

وتضم القائمة أيضا الدنمارك والنرويج وفنلندا وأيرلندا وكرواتيا ولوكسمبورج وأيسلندا، في مقارنة توضح الحجم الديموغرافي لمصر مقارنة بعدد من الدول الأوروبية مجتمعة.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى من حيث عدد السكان، بإجمالي بلغ نحو 10.5 مليون نسمة، تلتها الجيزة بنحو 9.9 مليون نسمة، ثم جاءت المحافظات التالية:

* الشرقية: 8.2 مليون نسمة.

* الدقهلية: 7.3 مليون نسمة.

* البحيرة: 7.2 مليون نسمة.

* المنيا: 6.7 مليون نسمة.

* القليوبية: 6.4 مليون نسمة.

* سوهاج: 6.1 مليون نسمة.

* الإسكندرية: 5.7 مليون نسمة.

* الغربية: 5.6 مليون نسمة.

وأظهرت بيانات الجهاز تفاوتا واضحا في أعداد السكان بين المحافظات، حيث سجلت أسيوط 5.4 مليون نسمة، والمنوفية 4.9 مليون نسمة، والفيوم 4.3 مليون نسمة، بينما تراوحت أعداد السكان في كفر الشيخ وقنا وبني سويف حول 3.8 مليون نسمة لكل منها.

وفي محافظات القناة والمدن الحدودية، بلغ عدد سكان الإسماعيلية نحو 1.5 مليون نسمة، والسويس 818 ألف نسمة، وبورسعيد 806.4 ألف نسمة، في حين سجلت مطروح 606.6 ألف نسمة، وشمال سيناء 481.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 422.1 ألف نسمة.

وجاءت جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد السكان، بنحو 120.7 ألف نسمة، مقابل 278.2 ألف نسمة في الوادي الجديد.

المصدر: RT