«رغوة وطعمها ترابي».. علامات خطيرة في فنجان القهوة تكشف البن المغشوش

بينما يرتبط فنجان القهوة لدى كثيرين ببداية اليوم والنشاط والتركيز، حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب، من نوع آخر من القهوة قد يتحول من مشروب معتاد إلى مصدر لمخاطر صحية، مؤكدًا أن الفارق بين القهوة السليمة والمغشوشة لا يتعلق بالطعم والجودة فقط، وإنما قد يمتد إلى صحة القلب والكبد والكلى.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القهوة السليمة يمكن أن تحمل فوائد صحية للقلب والشرايين، مشيرًا إلى ارتباط تناولها بالوقاية من تصلب الشرايين وجلطات القلب، فضلًا عن فوائدها في الوقاية من الكبد الدهني.

وفي المقابل، شدد استشاري القلب على ضرورة الحذر من القهوة المغشوشة أو مجهولة المصدر، موضحًا أن تناولها قد يؤدي إلى أضرار كبيرة، قائلًا إن المواد المستخدمة في غش القهوة أو تحسين شكلها قد تمثل خطرًا على أعضاء حيوية في الجسم، وعلى رأسها القلب والكبد والكلى.

وأشار شعبان إلى أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى إضافة مواد بهدف زيادة رغوة القهوة، ومن بينها بيكربونات الصوديوم، إلى جانب طحن نوى البلح والتمر وخلطها بالقهوة.

ولفت إلى أن المشكلة لا تتوقف عند استخدام هذه المواد، وإنما قد تتفاقم حال تخزينها بطريقة غير سليمة، إذ يمكن أن تتعرض للتلوث وتحتوي على سموم فطرية، وهو ما قد يجعل تناولها مصدرًا لمخاطر صحية.

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن السموم الفطرية قد تؤدي إلى أضرار في الكبد والكلى، كما أشار إلى إمكانية تأثيرها على كهرباء القلب، محذرًا من أن هذه المخاطر قد تكون كبيرة، خاصة عند تناول منتجات مجهولة المصدر أو غير معلومة الجودة.

وقدم استشاري القلب نصيحة للمستهلكين بضرورة الانتباه إلى خصائص القهوة أثناء تناولها، داعيًا إلى الحذر إذا كان مذاقها غير معتاد.

وقال شعبان: «لو حسيتي إن طعم القهوة ترابي، طعم ترابي، أو لقيتي القهوة زيادة مبالغ فيها»، معتبرًا أن اختلاف الطعم أو وجود مذاق غير طبيعي قد يكون من العلامات التي تستدعي الانتباه إلى جودة القهوة ومصدرها.

المصري اليوم