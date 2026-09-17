التعب والهالات السوداء تحت العين.. متى يكشفان عن نقص الحديد؟

إذا كنتِ تشعرين بالتعب المستمر، رغم النوم لساعات كافية، ولاحظتِ في الوقت نفسه شحوبًا أو هالات داكنة تحت العينين، فقد يكون نقص الحديد أحد الأسباب المحتملة، لكنه ليس التفسير الوحيد لهذه الأعراض.

وتناولت صحيفة The Straits Times العلاقة بين التعب والهالات السوداء ونقص الحديد، بالتزامن مع انتشار مصطلح على مواقع التواصل الاجتماعي يصف شحوب الوجه والهالات المرتبطة بانخفاض مخزون الحديد باسم «وجه الفيريتين».

التعب المستمر من أشهر العلامات

الحديد ضروري لصناعة الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود داخل خلايا الدم الحمراء والمسئول عن حمل الأكسجين إلى مختلف أجزاء الجسم.وعندما يقل مخزون الحديد، يبدأ الشخص في الشعور بالإرهاق والضعف، وقد تظهر أعراض أخرى مثل الصداع، الدوخة، ضيق التنفس، صعوبة التركيز، تقلصات العضلات وتساقط الشعر. وتشير Cleveland Clinic إلى أن نقص الحديد يمكن أن يحدث قبل ظهور الأنيميا، أي أن الشخص قد يكون لديه مخزون حديد منخفض رغم أن نسبة الهيموجلوبين ما زالت طبيعية.

هل الهالات السوداء تعني نقص الحديد؟

الهالات السوداء قد تظهر لدى بعض الأشخاص المصابين بنقص الحديد، خاصة إذا صاحبها شحوب في الوجه، لكن وجودها وحده لا يكفي للقول إن الشخص يعاني من نقص الحديد.

فالجلد الموجود أسفل العين رقيق بطبيعته، ويمكن أن تظهر تحته الأوعية الدموية بصورة أوضح، كما يمكن أن ترتبط الهالات بعوامل أخرى مثل الوراثة، قلة النوم والحساسية.

لذلك لا يمكن تشخيص نقص الحديد من شكل الوجه أو الهالات فقط. ويؤكد الأطباء أن تغيرات الشعر والأظافر، إلى جانب التعب المستمر، قد تكون علامات أكثر فائدة في تحديد الحاجة إلى فحص الحديد.

ما هو الفيريتين؟

الفيريتين هو البروتين الذي يخزن الحديد داخل الجسم، ولذلك يستخدمه الأطباء لمعرفة كمية الحديد الموجودة في مخازن الجسم.

وهنا توجد نقطة مهمة: نقص الحديد لا يعني بالضرورة وجود أنيميا. فقد ينخفض مخزون الحديد أولًا، بينما يظل الهيموجلوبين في المعدل الطبيعي لفترة.

ولهذا، إذا كان الشخص يعاني من تعب مستمر أو تساقط شعر أو دوخة أو أعراض أخرى تشير إلى نقص الحديد، فقد يحتاج الطبيب إلى تقييم مخزون الحديد إلى جانب صورة الدم، وليس الاعتماد على الهيموجلوبين وحده.

النساء أكثر عرضة لنقص الحديد

يمكن أن تفقد المرأة كميات من الحديد بسبب الدورة الشهرية، وتزداد احتمالات النقص مع غزارة النزيف أو اضطراب الدورة.كما يمكن أن يحدث نقص الحديد أثناء الحمل، أو بسبب عدم الحصول على كمية كافية منه في الطعام، أو وجود مشكلة في امتصاصه داخل الجهاز الهضمي.

وتشير تقارير طبية حديثة إلى أن بعض النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث قد يعانين من نقص الحديد نتيجة غزارة الدورة، وقد تتشابه أعراض النقص مع أعراض أخرى شائعة في هذه المرحلة، مثل الإرهاق وعدم القدرة على التركيز.

لا تتناولي الحديد من تلقاء نفسك

ظهور التعب أو الهالات السوداء لا يعني تلقائيًا الحاجة إلى حبوب الحديد.

فالحديد الزائد يمكن أن يسبب مشكلات صحية، كما أن علاج نقص الحديد دون معرفة سببه قد يؤدي إلى إخفاء مشكلة تحتاج إلى علاج، مثل النزيف المستمر أو اضطرابات امتصاص الحديد.

لذلك، إذا كان التعب مستمرًا أو مصحوبًا بتساقط الشعر، الدوخة، ضيق النفس، شحوب واضح أو دورة شهرية غزيرة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لإجراء الفحوص المناسبة وتحديد السبب.

وتؤكد The Straits Times أن الهالات السوداء قد تكون إحدى العلامات التي تلفت الانتباه إلى نقص الحديد، لكنها ليست اختبارًا طبيًا للتشخيص، ولا يمكن الاعتماد عليها بمفردها.

اليوم السابع