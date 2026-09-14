مشروبات غنية بمضادات الأكسدة.. القهوة والكركديه والرمان فى القائمة

لو بتدور على مشروبات صحية تساعد جسمك في الحصول على مضادات الأكسدة، فمش الشاي الأخضر هو الاختيار الوحيد، حيث كشفت تقرير حديث نشره موقع EatingWell أن هناك 5 مشروبات أخرى غنية بمركبات مضادة للأكسدة، من بينها القهوة وعصير التوت والكركديه وعصير الرمان والكاكاو الساخن، مع التأكيد على أهمية تنويع مصادر مضادات الأكسدة وعدم الاعتماد على مشروب واحد فقط.

القهوة.. مصدر مهم لمضادات الأكسدة

تحتوي القهوة على مركبات البوليفينول، ومن أبرزها أحماض الكلوروجينيك، وهي مركبات لها خصائص مضادة للأكسدة، وقد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن عدم التوازن بين الجذور الحرة وقدرة الجسم على مقاومتها.

وبحسب خبيرة التغذية Karen E. Todd، فإن القهوة قد تكون مصدرًا مهمًا لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي لأنها من المشروبات التي يستهلكها كثير من الأشخاص بصورة منتظمة.

عصير التوت.. غني بالأنثوسيانين

يحتوي التوت على مستويات مرتفعة من الأنثوسيانينات، وهي مركبات مضادة للأكسدة مسؤولة عن الألوان الحمراء والبنفسجية والزرقاء المميزة لأنواع التوت المختلفة.

وينصح الخبراء باختيار عصائر التوت الأقل معالجة والتي لا تحتوي على سكر مضاف أو تحتوي على كميات قليلة منه، للحصول على فوائد المركبات النباتية دون إضافة كميات كبيرة من السكر إلى النظام الغذائي.

الكركديه.. مشروب أحمر غني بالبوليفينول

الكركديه من المشروبات التي تحتوي على البوليفينولات ومركبات أخرى ذات خصائص مضادة للأكسدة، كما بحثت دراسات سابقة تأثيره المحتمل على صحة القلب وبعض مؤشرات صحة الأوعية الدموية.

لكن طريقة تحضيره مهمة، فإضافة كميات كبيرة من السكر قد تحول مشروبًا منخفض السعرات إلى مصدر مرتفع للسكريات.

عصير الرمان.. مضادات أكسدة في كوب واحد

يعد عصير الرمان من المصادر الغنية بالمركبات المضادة للأكسدة، والتي تساعد على مواجهة الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

ويظل تناول الرمان كفاكهة كاملة خيارًا غذائيًا مهمًا، خاصة للحصول على الألياف، بينما يجب الانتباه إلى كمية السكر في العصائر واختيار المنتجات غير المحلاة قدر الإمكان.

الكاكاو الساخن.. بشرط عدم الإفراط في السكر

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافانول، وهي نوع من المركبات النباتية التي دُرست لارتباطها المحتمل بفوائد صحية للقلب والأوعية الدموية.

وللحصول على قدر أكبر من هذه المركبات، يوصي الخبراء باستخدام مسحوق كاكاو غير محلى أو منتجات الكاكاو الداكنة، مع تقليل السكر المضاف عند تحضير المشروب.

هل هذه المشروبات أفضل من الشاي الأخضر؟

رغم أن عنوان التقرير يشير إلى مشروبات تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأخضر، فإن الأفضل عدم التعامل مع الأمر باعتباره ترتيبًا ثابتًا أو أن مشروبًا واحدًا هو «الأفضل» صحيًا للجميع.

وتؤكد EatingWell أن الحصول على مضادات الأكسدة لا يجب أن يعتمد على المشروبات وحدها، وإنما من الأفضل تنويع النظام الغذائي وإضافة الفواكه والخضراوات الملونة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

والهدف في النهاية هو الحصول على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية بدلًا من التركيز على مشروب واحد باعتباره الحل السحري للصحة.

اليوم السابع