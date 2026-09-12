يدمر الحمض النووى للفيروس.. روسيا تبدأ إنتاج علاج لالتهاب الكبد الوبائى بى

أفادت الخدمة الصحفية التابعة لجامعة “سيتشينوف” الطبية الحكومية الروسية، أن الجامعة وإحدى شركات الأدوية حصلتا على منحة باسم الأكاديمي “إي. بي. فيليخوف”، لإنتاج دواء لعلاج التهاب الكبد “بي”، باستخدام تقنية التحرير الجيني.

وقالت الجامعة – في بيان أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية -: “حصلت جامعة سيتشينوف والشركة الدوائية على منحة تحمل اسم الأكاديمي “إي. بي. فيليخوف” لإنتاج دواء لعلاج التهاب الكبد الوبائي “بي” باستخدام تقنية التحرير الجيني”CRISPR-Cas9″”.

إزالة الفيروس من الخلايا

وأوضحت أن المنحة ستُمكّن من الانتقال من مرحلة التطوير المختبري إلى نموذج أولي تجريبي لدواء يُستخدم لإزالة فيروس التهاب الكبد بي من خلايا الكبد المصابة باستخدام جسيمات نانوية محمّلة بمركبات “CRISPR-Cas9”.

وأضافت: “يعتمد المشروع على نموذج أولي للدواء طوّرته جامعة سيتشينوف، ويتكون من مركبات CRISPR-Cas9 داخل جسيمات نانوية متوافقة حيويًا، وتعد هذه الأنظمة الأولى من نوعها في العالم والمخصصة للقضاء على فيروس التهاب الكبد “بي”، حيث تعمل الجسيمات النانوية كحوامل تنقل المحررات الجينية إلى الخلايا المستهدفة”.

التقنية الجديدة

وبدوره، أوضح مدير قسم التطوير الدوائي في شركة الأدوية، ماكسيم فلاسيوك، أن نظام العلاج بتقنية “CRISPR” لالتهاب الكبد “بي”، يفترض تحقيق شفاء تام بعد حقنة واحدة فقط من الدواء، مما سيؤدي إلى خفض تكلفة العلاج للمريض الواحد.

وأضاف فلاسيوك: “سيتميز الدواء بانخفاض النشاط غير المستهدف وزيادة دقة مركبات “CRISPR-Cas9″ تجاه خلايا الكبد المصابة، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية ويرفع من مستوى الفعالية”.

وتعرف تقنية “CRISPR-Cas9” بأنها أداة دقيقة لتحرير الجينوم، ويُشار إليها أيضًا باسم “المقص الجزيئي”، وتعتمد التقنية على عمل بروتين “نوكلياز Cas9” عالي الدقة، الذي يقوم بتدمير الحمض النووي للفيروس دون التأثير على الجينوم البشري.

اليوم السابع