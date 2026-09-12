مشروب سكري واحد يوميًا قد يزيد خطر سرطان المعدة.. دراسة تحذر

كشفت دراسة أمريكية طويلة المدى عن ارتباط لافت بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون حصة واحدة على الأقل من هذه المشروبات يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنحو 2.45 مرة مقارنة بمن يتناولونها نادرًا.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية Gastro Hep Advances، وأجراها باحثون من معهد السرطان التابع لـ Mass General Brigham، اعتمادًا على بيانات أكثر من 112 ألف شخص تمت متابعتهم على مدار عقود.

المشروبات السكرية وسرطان المعدة

تابع الباحثون 112284 مشاركًا وخلال فترة المتابعة أصيب 278 شخصًا بسرطان المعدة، وبعد ضبط عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في خطر الإصابة بالسرطان، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مشروبًا محلى بالسكر مرة واحدة على الأقل يوميًا كان لديهم خطر أعلى للإصابة بسرطان المعدة بمقدار 2.45 مرة مقارنة بمن تناولوا أقل من حصة واحدة شهريًا.

وشملت المشروبات المحلاة بالسكر في الدراسة المشروبات الغازية والمشروبات المنكهة والليمونادة والمشروبات الرياضية، كما وجد الباحثون أن ارتفاع إجمالي استهلاك الفركتوز ارتبط أيضًا بزيادة الإصابة بسرطان المعدة.

النتيجة كانت أكثر وضوحًا لدى النساء

وفي تحليل خاص بالمشاركات في دراسة Nurses’ Health Study، ارتبط تناول أكثر من مشروب محلى بالسكر يوميًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة إلى أكثر من 3 أضعاف مقارنة بالنساء اللاتي نادرًا ما تناولن هذه المشروبات.

لكن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج لا تعني أن المشروبات السكرية تسبب السرطان بشكل مباشر، لأن الدراسة كانت رصدية، وبالتالي يمكنها اكتشاف العلاقة بين العادات الغذائية والمرض، لكنها لا تستطيع إثبات علاقة السبب والنتيجة.

هل المحليات الصناعية أكثر أمانًا؟

ومن النتائج اللافتة أن الباحثين لم يجدوا ارتباطًا مشابهًا بين تناول المشروبات المحلاة صناعيًا وزيادة الإصابة بسرطان المعدة، بعد مراعاة العوامل الأخرى المؤثرة في النتائج.

كما بحث الفريق في دور بكتيريا Helicobacter pylori، المعروفة باسم جرثومة المعدة، باعتبارها أحد عوامل خطر سرطان المعدة، لكن تحليل مجموعة فرعية من المشاركين لم يجد ارتباطًا بين استهلاك المشروبات السكرية والإصابة بهذه البكتيريا.

لماذا قد تكون النتائج مهمة؟

يقول الباحثون إن الدراسة تضيف دليلًا جديدًا إلى الأبحاث التي ربطت سابقًا الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة مخاطر بعض الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطان، لكنها تحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد العلاقة وفهم الآلية التي يمكن أن تفسرها.

كما أشار فريق الدراسة إلى بعض القيود، من بينها محدودية البيانات المتعلقة بجرثومة المعدة والتاريخ العائلي لسرطان المعدة، إلى جانب أن معظم المشاركين كانوا من البيض، ما يجعل من الضروري إجراء أبحاث أخرى على مجموعات سكانية أكثر تنوعًا.

تقليل المشروبات المحلاة بالسكر يظل اختيارًا صحيًا مهمًا، خاصة مع ارتباط الإفراط فيها بالعديد من المشكلات الصحية، لكن لا ينبغي تفسير نتائج الدراسة على أنها دليل قاطع على أن تناول مشروب سكري واحد يؤدي مباشرة إلى الإصابة بسرطان المعدة.

اليوم السابع