البخور… عادة يومية عربية قد تسبب جلطة قلبية

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من الإفراط في استخدام البخور داخل المنازل، مشيرا إلى أن التعرض المتكرر لدخانه على مدى سنوات قد يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح النمر أن دخان البخور يحتوي على جسيمات دقيقة وملوثات قد تؤثر في الجهازين التنفسي والدوري.

ولفت إلى أن التعرض المستمر لها قد يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بينها الجلطات القلبية والدماغية.

وأشار إلى دراسة منشورة في مجلة “منظورات الصحة البيئية” عام 2014، تناولت العلاقة بين التعرض لدخان البخور ومخاطر أمراض القلب والدماغ، داعيا إلى عدم الإفراط في استنشاق الدخان وتجنب التعرض له لفترات طويلة.

وشدد على أهمية تهوية الأماكن جيدا عند استخدام البخور، خصوصا بالنسبة إلى مرضى القلب والأوعية الدموية، للحد من تراكم الدخان والملوثات داخل المنزل.

وكالة سبوتنيك