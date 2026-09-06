نقص البروتين.. 5 تغيرات تظهر على الجلد والأظافر لا يجب تجاهلها

لا تقتصر أهمية البروتين على بناء العضلات والحفاظ على قوتها، بل يمتد دوره إلى العديد من وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك ترميم الأنسجة، ودعم جهاز المناعة، والمساهمة في إنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.

ورغم ذلك، قد يمر نقص البروتين دون ملاحظة لفترة طويلة، خاصة إذا لم يكن مصحوبًا بأعراض واضحة، ولكن الجسم قد يرسل بعض الإشارات المبكرة من خلال تغيرات تظهر على الجلد والأظافر، ويمكن أن تكون هذه العلامات مؤشرًا يستحق الانتباه إلى النظام الغذائي.

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار لإصلاح الخلايا والأنسجة وبناء العضلات، كما يدخل في تكوين العديد من الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية لعمل الجسم بصورة طبيعية.

ووفقًا لخبراء التغذية، فأن البروتين لا يرتبط فقط بكتلة العضلات، بل يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.

وعندما لا يحصل الجسم على احتياجاته الكافية من البروتين، فقد يعطي الأولوية للوظائف الحيوية الأساسية، ما قد يؤثر في بعض الأنسجة الأخرى مثل الجلد والأظافر.

فيما يلى.. 5 علامات تظهر على الجلد والأظافر قد تشير إلى نقص البروتين:

بطء التئام الجروح

قد يستغرق الجلد وقتًا أطول من المعتاد للالتئام بعد الجروح أو الخدوش عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من العناصر الغذائية الضرورية لإصلاح الأنسجة.

ويشارك البروتين في إنتاج الكولاجين، وهو أحد المكونات المهمة في بنية الجلد وعملية ترميمه، لذلك قد يكون بطء التئام الجروح أحد العلامات التي تستدعي مراجعة النظام الغذائي، خاصة إذا كان مصحوبًا بعلامات أخرى لسوء التغذية.

جفاف وتقشر الجلد

يمكن أن يحدث جفاف الجلد لأسباب عديدة، منها الطقس الجاف وقلة شرب السوائل وبعض الأمراض الجلدية، لكن عدم الحصول على كمية كافية من البروتين قد يكون أحد العوامل المحتملة أيضًا.

لذلك، إذا ظهر جفاف وتقشر مستمر في الجلد دون سبب واضح، فمن المفيد النظر إلى النظام الغذائي كجزء من تقييم الأسباب المحتملة.

هشاشة الأظافر وتقشرها

تتكون الأظافر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين، ولذلك يمكن أن تتأثر قوتها عند وجود نقص غذائى، وقد تظهر المشكلة في صورة أظافر هشة وسهلة الكسر أو تقشر طبقاتها، خاصة عندما تترافق هذه التغيرات مع أعراض أخرى تشير إلى سوء التغذية.

ظهور نتوءات أو تغيرات في سطح الأظافر

يمكن أن تظهر بعض التغيرات في ملمس الأظافر، مثل النتوءات أو الخطوط، نتيجة عوامل غذائية أو صحية مختلفة.

ولا يعني ظهور هذه العلامات وحدها وجود نقص في البروتين، لكنها قد تكون أكثر أهمية عند ظهورها بالتزامن مع تغيرات أخرى في الجلد أو الشعر أو الوزن.

فقدان مرونة الجلد وترهله

يحتاج الجسم إلى الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين للمساعدة في تكوين بروتينات مهمة مثل الكولاجين والإيلاستين، اللذان يرتبطان ببنية الجلد ومرونته.

وقد يؤثر سوء التغذية ونقص البروتين لفترات طويلة في جودة الأنسجة، ما قد ينعكس على مظهر الجلد ومرونته.

هل تعني هذه العلامات بالضرورة نقص البروتين؟

ليس بالضرورة، فالتغيرات التي تظهر على الجلد والأظافر لها أسباب متعددة، وقد ترتبط بنقص الحديد أو الزنك أو بعض الفيتامينات، أو بمشكلات صحية أخرى.

لذلك، لا ينبغي الاعتماد على العلامات فقط، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لتقييم النظام الغذائي وإجراء الفحوصات اللازمة عند الحاجة.

علامات أخرى قد تكشف نقص البروتين

قد يظهر نقص البروتين بصورة أكثر وضوحًا في أجزاء أخرى من الجسم، ومن أبرز العلامات المحتملة:

– تورم الجسم: قد يؤدي انخفاض مستويات البروتين، في بعض الحالات، إلى احتباس السوائل وظهور تورم، خاصة في الأطراف.

– تأخر النمو لدى الأطفال: يحتاج الأطفال إلى البروتين للنمو والتطور، وقد يؤثر نقص التغذية الشديد في هذه العملية.

فقدان الكتلة العضلية: عند عدم الحصول على البروتين لفترة طويلة، قد يلجأ الجسم إلى استخدام البروتين الموجود في العضلات.

– ضعف العظام وزيادة خطر الكسور: تلعب التغذية المتوازنة، بما فيها البروتين والكالسيوم وفيتامين د، دورًا مهمًا في صحة العظام.

– تغيرات في الوزن: قد يرتبط نقص البروتين بفقدان الوزن، بينما قد تؤثر قلة البروتين أيضًا في الشعور بالشبع واختيارات الطعام لدى بعض الأشخاص.

– فقر الدم: قد تترافق بعض حالات سوء التغذية مع فقر الدم، وإن كان فقر الدم له أسباب متعددة وليس علامة خاصة بنقص البروتين.

كيف تزيد كمية البروتين في نظامك الغذائي؟

يمكن زيادة تناول البروتين من خلال الاعتماد على مصادر غذائية متنوعة وتوزيعها على مدار اليوم، بدلًا من الحصول على معظم الكمية في وجبة واحدة.

أضف مصدرًا للبروتين إلى كل وجبة

يمكن تضمين البيض، والأسماك، والدجاج، واللحوم الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والمكسرات والبذور ضمن النظام الغذائي وفق الاحتياجات الفردية.

لا تهمل مصادر البروتين النباتية

لا يقتصر الحصول على البروتين على المصادر الحيوانية، وتوفر البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص، إلى جانب المكسرات والبذور وبعض الحبوب، خيارات نباتية مفيدة يمكن دمجها في نظام غذائي متوازن.

لا تعتمد بشكل كامل على مشروبات البروتين

قد تكون مشروبات وألواح البروتين مفيدة لبعض الأشخاص في ظروف معينة، لكنها لا ينبغي أن تحل محل النظام الغذائي المتوازن بشكل دائم، فمن الأفضل الحصول على معظم الاحتياجات الغذائية من الأطعمة المتنوعة، مع اختيار المكملات أو المنتجات المدعمة عند الحاجة وبعد استشارة المختص.

اليوم السابع