ماذا يحدث لجسمك عند التوقف فجأة عن تناول دواء الضغط؟.. مخاطر لا تتجاهلها

يعتقد بعض الأشخاص أن تحسن قراءات ضغط الدم يعني إمكانية التوقف عن تناول الدواء، خصوصًا عندما تصبح القياسات أقرب إلى المعدلات التي حددها الطبيب، لكن أدوية ضغط الدم غالبًا ما تكون جزءًا من خطة علاجية مستمرة، وإيقافها بشكل مفاجئ دون توجيه طبي قد يؤدي إلى عودة ارتفاع الضغط أو ظهور مشكلات صحية خطيرة، ويختلف تأثير التوقف بحسب نوع الدواء والحالة الصحية للشخص.

ووفقًا لتقرير منشور على موقع Verywell Health ، فإن التوقف المفاجئ عن بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في ضغط الدم وظهور أعراض مرتبطة بالتوقف عن العلاج، كما قد يزيد من مخاطر بعض مضاعفات ارتفاع الضغط، لذلك لا يُنصح بإيقاف الدواء أو تغيير جرعته دون استشارة الطبيب.

ماذا يحدث لضغط الدم عند إيقاف الدواء فجأة؟

تعمل أدوية ارتفاع ضغط الدم بطرق مختلفة للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم وتقليل العبء الواقع على القلب والأوعية الدموية. وعند التوقف المفاجئ عن بعض أنواع هذه الأدوية، قد يرتفع ضغط الدم بسرعة، وفي بعض الحالات يمكن أن يصبح الارتفاع أكبر من المستويات التي كانت موجودة قبل بدء العلاج.

وتزداد أهمية الأمر مع بعض الأدوية تحديدًا، مثل كلونيدين (Clonidine) وبعض حاصرات بيتا (Beta-blockers)، إذ قد يرتبط التوقف المفاجئ عنها بارتفاع ارتدادي في ضغط الدم.

وقد تبدأ بعض الأعراض خلال فترة قصيرة من إيقاف الدواء أو تفويت جرعات منه، ومنها:

الصداع.

الدوخة.

القلق.

زيادة سرعة ضربات القلب.

التعرق.

الرعشة.

تغيرات في ضربات القلب.

ألم أو ضغط في الصدر.

ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة أن الشخص يعاني من ارتفاع خطير في الضغط، لكنها تستدعي الانتباه، خاصة إذا كانت شديدة أو ظهرت بشكل مفاجئ.

هل التوقف عن دواء الضغط يزيد خطر الجلطة؟

يمكن لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه أن يؤثر سلبًا في الأوعية الدموية مع مرور الوقت، كما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعندما يرتفع ضغط الدم بصورة كبيرة، قد يزداد الضغط الواقع على الأوعية الدموية والقلب، وهو ما قد يرفع خطر حدوث مضاعفات مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية لدى الأشخاص المعرضين لها.

لذلك، فإن التوقف عن العلاج دون خطة يضعف السيطرة على ضغط الدم، وقد يجعل الوصول إلى المستوى المستهدف أكثر صعوبة.

كيف يمكن أن تتأثر الكلى؟

لا يقتصر تأثير ارتفاع ضغط الدم على القلب والشرايين، إذ يمكن أن تتأثر الكلى أيضًا، وتحتوي الكليتان على شبكة واسعة من الأوعية الدموية التي تساعدهما على أداء وظيفتهما في تصفية الدم وتنظيم السوائل والأملاح. ومع استمرار ارتفاع ضغط الدم، قد تتضرر هذه الأوعية تدريجيًا، ما قد يؤثر في كفاءة الكلى.

وبعض أدوية ضغط الدم لا تساعد فقط على خفض الضغط، بل قد تكون جزءًا من خطة حماية الكلى لدى بعض المرضى، وفقًا لحالتهم الصحية. لذلك فإن إيقاف العلاج من تلقاء النفس قد يحرم المريض من هذه الفائدة العلاجية.

ماذا يحدث لمرضى قصور القلب؟

قد يستخدم بعض الأشخاص المصابين بقصور القلب أدوية ضغط الدم ضمن خطة علاجية تهدف إلى تقليل العبء الواقع على القلب والسيطرة على السوائل وضغط الدم.

وبعض الأدوية المدرة للبول تساعد الجسم على التخلص من السوائل والأملاح الزائدة، ما يساهم في تقليل التورم وتخفيف العبء عن القلب،

وفي حال إيقاف مدرات البول دون توجيه طبي، قد تزداد كمية السوائل في الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن أو ظهور التورم، وقد تتفاقم أعراض قصور القلب لدى بعض المرضى.

لذلك، فإن قرار تعديل أي دواء لدى مريض القلب يجب أن يتم بالتنسيق مع الطبيب.

هل يمكن أن يؤثر ارتفاع الضغط على العينين؟

يمكن لارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أن يؤثر في الأوعية الدموية الموجودة داخل العين، ومع استمرار المشكلة قد تحدث أضرار في الشبكية أو الأعصاب المرتبطة بالرؤية.

وقد تظهر بعض المشكلات في صورة تشوش في الرؤية أو تغيرات بصرية، بينما يمكن أن تكون الحالات الشديدة أكثر خطورة، ولهذا فإن الحفاظ على ضغط الدم ضمن النطاق الذي حدده الطبيب يمثل جزءًا مهمًا من حماية صحة الأوعية الدموية والعينين.

لماذا يتوقف بعض المرضى عن تناول الدواء؟

قد يواجه المريض أسبابًا مختلفة تجعله يفكر في إيقاف العلاج، ومنها ظهور آثار جانبية، أو ارتفاع تكلفة الدواء، أو صعوبة الالتزام بمواعيد الجرعات، أو الاعتقاد بأن ضغط الدم أصبح طبيعيًا ولم يعد يحتاج إلى العلاج.

لكن هذه الأسباب لا تعني ضرورة تحمل المشكلة أو التوقف عن الدواء مباشرة، يمكن للطبيب، وفقًا للحالة، أن يقرر خفض الجرعة أو تغيير الدواء أو وضع خطة تدريجية لإيقافه إذا كان ذلك مناسبًا، مع متابعة ضغط الدم والحالة الصحية خلال فترة التغيير.

ماذا تفعل إذا نفد دواء الضغط؟

إذا انتهت كمية الدواء أو أصبحت الوصفة بحاجة إلى تجديد، فمن الأفضل التواصل مع الطبيب المعالج للحصول على الإرشادات المناسبة.

وفي حال تعذر الوصول إليه، يمكن الاستفسار من الصيدلي عن الخطوة المناسبة بدلًا من اتخاذ قرار فردي بشأن الدواء.

أما إذا تم نسيان جرعة، فلا ينبغي مضاعفة الجرعة التالية لتعويضها من تلقاء نفسك؛ إذ تعتمد التعليمات المناسبة على نوع الدواء ووقت تذكر الجرعة.

متى يصبح ارتفاع ضغط الدم حالة طارئة؟

تحتاج قراءات ضغط الدم المرتفعة جدًا إلى التعامل معها بجدية، خصوصًا إذا تجاوزت القراءة 180/120 ملم زئبق ورافقتها أعراض مقلقة.

ومن العلامات التي تستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة:

ألم أو ضغط في الصدر.

ضيق التنفس.

تغير مفاجئ في الرؤية.

ضعف أو تنميل.

صعوبة في الكلام.

أعراض عصبية مفاجئة.

وفي هذه الحالة لا ينبغي الانتظار حتى تنخفض القراءة من تلقاء نفسها، لأن الارتفاع الشديد المصحوب بهذه الأعراض قد يشير إلى حالة طارئة تحتاج إلى تقييم طبي سريع.

كيف تتعامل بأمان مع أدوية ضغط الدم؟

الأفضل عدم اعتبار تحسن قراءة الضغط سببًا لإيقاف العلاج، لأن انخفاض الضغط أثناء تناول الدواء قد يكون دليلًا على أن العلاج يؤدي وظيفته، وليس بالضرورة أن المرض انتهى.

ومن المهم الالتزام بالجرعات والمواعيد التي حددها الطبيب، وقياس ضغط الدم وفق الخطة المتفق عليها، وإبلاغ الطبيب عند ظهور آثار جانبية أو صعوبة في تحمل الدواء.

كما يجب عدم تعديل الجرعة أو إيقاف الدواء بصورة مفاجئة، خاصة إذا كان من الأدوية التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا ارتداديًا في ضغط الدم عند التوقف عنها.

اليوم السابع