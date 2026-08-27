ماذا يحدث لجهازك الهضمى عند تناول الأطعمة الحارة بانتظام؟

قد تكون الأطعمة الحارة جزءًا أساسيًا من الوجبات اليومية لدى كثير من الأشخاص، سواء بإضافة الفلفل الحار إلى الطعام أو تناول الصلصات والتوابل الحارة، وبينما يستمتع البعض بمذاقها وتأثيرها على الشهية، قد يلاحظ آخرون أعراضًا مزعجة مثل الحموضة أو آلام البطن أو الإسهال بعد تناولها.

ووفقًا لما نشره موقع Verywell Health في تقرير طبي حديث، فإن تأثير الأطعمة الحارة على الجهاز الهضمي يختلف من شخص لآخر، ويرتبط بشكل أساسي بكمية الفلفل والتوابل التي يتم تناولها، ومدى تحمل الجسم لها، إلى جانب وجود مشكلات سابقة في الجهاز الهضمي.

الكابسيسين.. المادة المسئولة عن الطعم الحار

يرجع الإحساس بالحرارة الموجود في الفلفل الحار بشكل أساسي إلى مركب يسمى الكابسيسين (Capsaicin)، وهو مادة طبيعية تؤثر في المستقبلات العصبية المسئولة عن الإحساس بالحرارة والألم.

وعند تناول الأطعمة التي تحتوي على الكابسيسين، لا يقتصر تأثيره على الفم فقط، إذ يمكن أن يتفاعل أيضًا مع المستقبلات الموجودة في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي.

ولهذا السبب، قد يشعر بعض الأشخاص بالدفء أو الحرقان بعد تناول الفلفل الحار، بينما قد تظهر لدى آخرين أعراض هضمية أكثر وضوحًا، خاصة عند تناول كميات كبيرة أو إذا كان الجهاز الهضمي حساسًا.

هل تناول الأطعمة الحارة بانتظام له فوائد؟

تناول الأطعمة الحارة باعتدال يمكن أن يكون مناسبًا لكثير من الأشخاص الأصحاء، وتشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين تناول الكابسيسين ضمن النظام الغذائي وبعض الفوائد الصحية.

وتشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة الحارة ارتبطت ببعض التأثيرات الإيجابية المتعلقة بعملية التمثيل الغذائي ومستويات سكر الدم والوزن والكوليسترول، إلا أن ذلك لا يعني أن الفلفل الحار علاج لهذه الحالات أو أن الإكثار منه يمنح فوائد أكبر.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الجهاز الهضمي قد يتكيف مع تناول الكابسيسين بصورة متكررة، وقد تحدث تغيرات في طبيعة وتنوع البكتيريا الموجودة في الأمعاء، لكن تأثير هذه التغيرات يختلف من شخص لآخر، وما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بشكل كامل.

لماذا تسبب الأطعمة الحارة حرقانًا أو ألمًا في المعدة؟

عندما يصل الكابسيسين إلى الجهاز الهضمي، فإنه ينشط مستقبلات عصبية تعرف باسم TRPV1، وهي مرتبطة بالإحساس بالحرارة والألم.

وقد يؤدي تنشيط هذه المستقبلات لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالحرقة أو عدم الراحة في المعدة والأمعاء. وتزداد احتمالية ظهور هذه الأعراض مع تناول كميات كبيرة من الأطعمة شديدة التوابل.

ومن الأعراض التي قد تظهر بعد تناول الطعام الحار:

حرقة المعدة.

ألم أو تقلصات البطن.

الإسهال.

الشعور بالحرارة أو الحرقان.

الغثيان لدى بعض الأشخاص.

ولا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة وجود مرض في الجهاز الهضمي، فقد تكون مجرد استجابة مؤقتة للطعام الحار، خاصة إذا تناول الشخص كمية أكبر من المعتاد.

هل يمكن أن يؤثر الفلفل الحار على الشهية والوزن؟

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول الطعام الحار قد يؤثر في طريقة تناول الوجبة، إذ يمكن أن يجعل الشخص يتناول الطعام ببطء أكبر ويأخذ كميات أصغر في بعض الحالات.

وأظهرت إحدى الدراسات المذكورة في التقرير أن المشاركين الذين تناولوا وجبة متوسطة الحدة من حيث التوابل تناولوا الطعام بشكل أبطأ، وأخذوا لقيمات أصغر، واستهلكوا سعرات حرارية أقل مقارنة بتناول وجبة أقل حدة.

كما تشير أبحاث أخرى إلى أن الكابسيسين قد يرتبط بزيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام بعد الوجبة،

لكن هذه النتائج لا تعني أن الأطعمة الحارة وسيلة مباشرة لإنقاص الوزن، فالحفاظ على وزن صحي يعتمد على النظام الغذائي بالكامل والنشاط البدني والعادات اليومية.

متى تصبح الأطعمة الحارة مزعجة للجهاز الهضمي؟

لا يتعامل الجميع مع الفلفل الحار بالطريقة نفسها، فقد يستطيع شخص تناول وجبة شديدة التوابل دون أي مشكلة، بينما يعاني شخص آخر من الحموضة أو آلام البطن بعد كمية صغيرة.

ويصبح الحذر أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، لأن الأطعمة الحارة قد تزيد الأعراض لديهم.

وتشير البيانات إلى أن التعرض لكميات كبيرة من الكابسيسين قد يؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الراحة لدى بعض المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية.

كما يمكن أن يكون الفلفل الحار أكثر إزعاجًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS)، وخاصة الذين يعانون من النوع المصحوب بالإسهال.

الأطعمة الحارة ومتلازمة القولون العصبي

يعاني بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي من حساسية أعلى تجاه الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي، ولذلك قد تكون استجابتهم للكابسيسين أقوى من الأشخاص الذين لا يعانون من هذه المشكلة.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الفلفل الحار لدى بعض المصابين بالقولون العصبي قد يرتبط بزيادة الغثيان والشعور بالحرارة وآلام البطن والإحساس بالحرقان.

لذلك، إذا لاحظ الشخص أن الأطعمة الحارة تتكرر بعدها أعراض القولون، فمن الأفضل تقليلها ومراقبة الأطعمة التي تزيد الأعراض بدلًا من الاستمرار في تناولها رغم الشعور بعدم الراحة.

هل يجب التوقف عن تناول الطعام الحار؟

ليس بالضرورة أن يتوقف كل شخص عن تناول الأطعمة الحارة، خاصة إذا كان يتناولها باعتدال ولا يعاني من أعراض مزعجة.

الأفضل هو الاعتماد على مدى تحمل الجسم، فالشخص الذي يشعر بالراحة بعد تناول كمية معتدلة يمكنه الاستمرار ضمن نظام غذائي متوازن، بينما من يعاني باستمرار من الحموضة أو آلام البطن أو الإسهال بعد الأطعمة الحارة قد يحتاج إلى تقليلها.

كما يُفضل عدم الانتقال فجأة إلى تناول كميات كبيرة من الفلفل الحار، خصوصًا إذا لم يكن الشخص معتادًا عليه.

نصائح لتناول الأطعمة الحارة دون زيادة اضطرابات الهضم

يمكن تقليل احتمالية الشعور بعدم الراحة من خلال بعض العادات البسيطة، منها:

تناول الأطعمة الحارة بكميات معتدلة.

تجنب الإفراط في الصلصات شديدة التوابل.

مراقبة الأعراض التي تظهر بعد تناول الفلفل الحار.

تقليل الأطعمة الحارة إذا كانت تسبب الحموضة أو الإسهال.

عدم إجبار نفسك على تناول طعام يسبب ألمًا أو اضطرابًا متكررًا.

الحفاظ على نظام غذائي متنوع بدلًا من الاعتماد على نوع واحد من التوابل أو الأطعمة.

وإذا كانت الأعراض الهضمية شديدة أو متكررة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب، خصوصًا إذا كان الشخص يعاني أصلًا من مشكلة في المعدة أو الأمعاء.

اليوم السابع