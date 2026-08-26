دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الاكتئاب وتعطيل خلايا المخ

أظهرت دراسة حديثة أن الاكتئاب الحاد قد يرتبط بتعطيل إنتاج خلايا عصبية جديدة داخل الدماغ، في نتائج قد تساعد مستقبلا على تطوير علاجات أكثر دقة تستهدف التغيرات العصبية المرتبطة بالاضطراب العصبية.

واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز كولومبيا الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية، على تحليل ما يقرب من نصف مليون خلية دماغية، حسبما ذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي.

وكشفت النتائج أن تأثير الاكتئاب لا يقتصر على انخفاض إنتاج الخلايا العصبية الجديدة، بل هناك مؤشرات على وجود التهاب وإجهاد خلوي وتغيرات جينية وفوق جينية يمكن أن تؤثر في قدرة الخلايا على إنتاج الطاقة والتواصل فيما بينها.ويقول الباحثون إن فهم الاكتئاب يتجه تدريجيا إلى ما هو أبعد من فكرة اختلال مستويات النواقل العصبية، حيث قد يمتد إلى قدرة خلايا الدماغ على التكيف مع الضغوط والتغيرات المحيطة.ويرتبط تكوين الخلايا العصبية الجديدة في المخ بقدرته على التمييز بين التجارب المختلفة، وهي عملية تعرف باسم “فصل الأنماط”، وهو ما يمنع الخلط بين المواقف الجديدة والذكريات السلبية السابقة.ويرى الباحثون أن اضطراب هذه الآلية قد يجعل بعض الأشخاص أكثر ميلا إلى تفسير المواقف الحالية من خلال تجارب مؤلمة سابقة، بما قد يعزز أنماط التفكير السلبي المرتبطة بالاكتئاب.ويأمل فريق الدراسة في أن تسهم هذه النتائج في فهم أعمق للتغيرات التي يحدثها الاكتئاب داخل دوائر الدماغ، وفتح المجال أمام أساليب علاجية تستهدف استعادة تكوين الخلايا العصبية وتحسين عمل الشبكات العصبية المتضررة.

وكالة سبوتنيك