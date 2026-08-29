قرقرة المعدة ليست دائمًا جوعًا.. طبيب يكشف الأسباب الحقيقية لأصوات البطن

يشعر البعض بأصوات قرقرة واضحة تصدر من البطن، رغم عدم الشعور بالجوع، وعلى الرغم من أن كثيرين يربطون هذه الأصوات بالحاجة إلى تناول الطعام، فإن الحقيقة أن قرقرة المعدة لا تعني بالضرورة الشعور بالجوع، وفقاً لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

ويؤكد أطباء الجهاز الهضمي أن هذه الأصوات غالباً ما تكون جزءاً طبيعياً من عمل الجهاز الهضمي، إحيث تتحرك الغازات والسوائل ومحتويات الطعام داخل المعدة والأمعاء بصورة مستمرة تقريباً.

لماذا تصدر المعدة أصوات القرقرة؟

يوضح الدكتور كابيل شارما، مدير مجموعة أمراض الجهاز الهضمي في أحد المستشفيات التخصصية في الهند، أن الأصوات المعروفة طبياً باسم أصوات الأمعاء أو Borborygmi تنتج بشكل أساسي عن انقباض عضلات الجهاز الهضمي.

وتعمل هذه الانقباضات على تحريك الطعام والسوائل والغازات عبر المعدة والأمعاء، ولذلك يمكن سماع أصوات البطن حتى عندما لا يكون الشخص جائعاً.

وقد تصبح هذه الأصوات أكثر وضوحاً في بعض الظروف، مثل وجود المعدة فارغة، أو الجلوس في مكان شديد الهدوء، أو زيادة كمية الغازات الموجودة داخل الأمعاء.

أسباب قرقرة المعدة بعيداً عن الجوع

هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تزيد أصوات البطن، ومن أبرزها:

عملية الهضم الطبيعية

يستمر الجهاز الهضمي في العمل حتى بعد مرور عدة ساعات على تناول الطعام، وتتحرك السوائل والغازات وبقايا الطعام عبر الأمعاء نتيجة الانقباضات الطبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى صدور أصوات مختلفة من البطن.

ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب

قد يبتلع الشخص كميات أكبر من الهواء دون أن يلاحظ ذلك أثناء التحدث خلال تناول الطعام، أو مضغ العلكة، أو تناول المشروبات باستخدام المصاصة، ومع انتقال هذا الهواء عبر الجهاز الهضمي، يمكن أن تظهر أصوات القرقرة أو التجشؤ.

الأطعمة التي تزيد الغازات

بعض الأطعمة الغنية بالألياف أو الكربوهيدرات القابلة للتخمر قد تؤدي إلى إنتاج المزيد من الغازات أثناء هضمها بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، مثل البقوليات وبعض الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، كما يمكن أن يسبب الحليب ومشتقاته زيادة الغازات لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

المعدة الفارغة

قد تكون أصوات البطن أكثر وضوحاً عندما تكون المعدة والأمعاء أقل امتلاءً بالطعام، لأن الأصوات تنتقل داخل الجهاز الهضمي بشكل أكبر، فلا يوجد الطعام لامتصاص جزء منها، ولهذا السبب قد يسمع الشخص أصوات بطنه بوضوح عندما يكون جائعاً، لكن هذا لا يعني أن الجوع هو السبب الوحيد وراء هذه الأصوات.

حركة الأمعاء بين الوجبات

يحدث بين الوجبات نمط من الانقباضات يُعرف باسم المركب الحركي المهاجر، وهو يساعد الجهاز الهضمي على تحريك بقايا الطعام والإفرازات والمواد الموجودة في الأمعاء، وقد تكون الأصوات الناتجة عن هذه الانقباضات أكثر وضوحاً عندما تكون المعدة فارغة

هل القلق والتوتر يسببان قرقرة المعدة؟

لا تقتصر أسباب أصوات البطن على الطعام والهضم، حيث يمكن أن يلعب التوتر والقلق دوراً أيضاً، ويرتبط الدماغ والجهاز الهضمي ارتباطاً وثيقاً من خلال ما يعرف باسم محور الدماغ والأمعاء، ولذلك يمكن للحالة النفسية أن تؤثر في حركة الأمعاء ونشاط الجهاز الهضمي.

وقد يؤدي التوتر إلى زيادة أو تغيير حركة الأمعاء، وهو ما يفسر ملاحظة بعض الأشخاص زيادة أصوات البطن أو اضطرابها خلال فترات القلق والضغط النفسي.

هل قرقرة المعدة علامة على مرض؟

في معظم الحالات، لا تمثل قرقرة البطن وحدها مشكلة صحية، خاصة إذا كانت تحدث من وقت لآخر ولا يصاحبها أي أعراض أخرى، ويعتبر الأطباء الهمهمة والقرقرة والغرغرة من الأصوات الطبيعية التي تنتج عن حركة الجهاز الهضمي.

لكن الأمر يستحق الانتباه عندما تصبح الأصوات شديدة أو متكررة بشكل غير معتاد، أو تظهر بالتزامن مع أعراض أخرى.

متى تستدعي أصوات البطن زيارة الطبيب؟

ينصح باستشارة الطبيب إذا كانت أصوات البطن مصحوبة بأحد الأعراض التالية:

– انتفاخ مستمر أو ألم وعدم ارتياح في البطن.

– تغيرات ملحوظة أو مستمرة في حركة الأمعاء.

– فقدان وزن غير مبرر.

– الغثيان أو القيء المتكرر.

– وجود دم في البراز.

– تغير واضح ومفاجئ في شدة أو تكرار أصوات البطن دون سبب واضح.

– تأثير أصوات البطن أو الأعراض المصاحبة لها على الحياة اليومية بصورة مستمرة.

وفي هذه الحالات، قد يحتاج الطبيب إلى تقييم الأعراض بشكل كامل لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بمشكلة مثل متلازمة القولون العصبي، أو عدم تحمل أحد الأطعمة، أو اضطرابات أخرى في الجهاز الهضمي.

كيف يمكن تقليل قرقرة المعدة المزعجة؟

إذا كانت أصوات البطن هي العرض الوحيد ولا توجد علامات مرضية أخرى، يمكن تجربة بعض العادات البسيطة لتقليلها، ومنها:

تناول الطعام ببطء

يساعد الأكل ببطء ومضغ الطعام جيداً على تقليل كمية الهواء التي يتم ابتلاعها أثناء الوجبات، كما يدعم عملية الهضم.

تقليل المشروبات الغازية والعلكة

يمكن للمشروبات الغازية ومضغ العلكة أن يزيدا كمية الهواء والغازات داخل الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى زيادة أصوات البطن.

تحديد الأطعمة المسببة للغازات

إذا لاحظت أن بعض الأطعمة تزيد القرقرة أو الانتفاخ، فمن المفيد تسجيلها ومراقبة تأثيرها وتقليل الكمية عند الحاجة، بدلاً من استبعاد مجموعات غذائية كاملة دون استشارة مختص.

السيطرة على التوتر

بما أن الجهاز العصبي يؤثر بشكل مباشر في حركة الجهاز الهضمي، فإن تقليل التوتر والحصول على نوم كافٍ وممارسة النشاط البدني قد يساعد في تحسين الأعراض لدى بعض الأشخاص.

الحفاظ على الترطيب

يساعد الحصول على كمية مناسبة من السوائل في دعم عملية الهضم وحركة الأمعاء، مع مراعاة احتياجات الجسم والحالة الصحية لكل شخص.

اليوم السابع