علامات تظهر على الفم تدل على التوتر وسوء التغذية

لا يقتصر تأثير التوتر والتعرض للضغوطات اليومية على الشعور بالصداع أو الإرهاق، بل يمكن أن يترك التوتر بصمته أيضًا على صحة الفم والأسنان، فبعض الأشخاص قد يضغطون على أسنانهم أو يصرون عليها دون وعي خلال ساعات النهار أو أثناء النوم، ويمكن أن تكشف مشكلات أخرى، مثل جفاف الفم أو ألم الفك أو حساسية الأسنان، عن عادات يومية مرتبطة بالتغذية أو النوم أو مستوى التوتر، وهو ما يوضحه تقرير موقع “News18”.

التوتر قد ينعكس على الأسنان والفك

من أبرز المشكلات التي قد ترتبط بالتوتر صرير الأسنان، وهي عادة لا إرادية تتمثل في الضغط على الأسنان أو احتكاكها ببعضها، وقد تحدث أثناء اليقظة أو النوم، ومع تكرار هذه العادة، قد تظهر مجموعة من الأعراض، مثل ألم الفك، والصداع، وحساسية الأسنان، إضافة إلى تآكل سطح الأسنان مع مرور الوقت، وقد يكون الاستيقاظ بصورة متكررة مع الشعور بألم في الفك أو الأسنان مؤشرًا على حدوث صرير الأسنان أثناء النوم.

ولا يتوقف تأثير التوتر عند هذا الحد، فقد يؤدي انشغال الشخص وضغوطه اليومية إلى إهمال روتين العناية بالفم، مثل عدم الانتظام في تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام خيط الأسنان، وقد يتزامن ذلك مع زيادة استهلاك القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والوجبات الخفيفة السكرية، فضلًا عن عدم انتظام مواعيد تناول الطعام، ما قد يزيد من تراكم البلاك ومشكلات الأسنان.

النظام الغذائي يؤثر على صحة الفم

ما تتناوله يوميًا يترك أثرًا مباشرًا على الأسنان واللثة، وتوفر الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات بيئة مناسبة للبكتيريا الموجودة في الفم لإنتاج الأحماض التي تهاجم مينا الأسنان وتضعفها تدريجيًا، كما أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية والحلويات والوجبات الخفيفة السكرية خلال اليوم يمنح البكتيريا فرصًا متكررة للتأثير في الأسنان.

ولا تقتصر المشكلة على السكريات، حيث يمكن أن تسهم الأطعمة والمشروبات الحمضية أيضًا في تآكل مينا الأسنان، ورغم أن تناولها بصورة متقطعة لا يمثل عادةً مشكلة كبيرة، فإن التعرض المتكرر للأحماض قد يؤدي مع الوقت إلى تآكل الطبقة الخارجية الواقية للأسنان، وفي المقابل، يساعد النظام الغذائي المتوازن في دعم صحة الفم والجسم، خاصة عند الاعتماد على مصادر البروتين والفواكه والخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، كما يلعب شرب كميات كافية من الماء دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الفم وتحفيز إنتاج اللعاب.

جفاف الفم قد يكون علامة على نقص السوائل

لا يقتصر دور اللعاب على ترطيب الفم، فهو يساعد أيضًا على التخلص من بقايا الطعام، ومعادلة الأحماض، والحفاظ على بيئة أكثر توازنًا داخل الفم، وعند الإصابة بالجفاف، قد يقل إنتاج اللعاب، ما يؤدي إلى الشعور بجفاف أو لزوجة غير معتادة في الفم، واستمرار هذه الحالة قد يزيد من خطر الإصابة برائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان، وقد تتفاقم المشكلة لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكافيين أو يدخنون أو يتنفسون من الفم، لذلك لا ينبغي تجاهل جفاف الفم المستمر، خصوصًا إذا لم يتحسن مع زيادة شرب الماء.

النوم الجيد مهم لصحة الأسنان

اليوم السابع

لا تؤثر قلة النوم في مستويات الطاقة والتركيز فقط، بل قد تكون لها انعكاسات على صحة الفم أيضًا، فالأشخاص الذين يشخرون أثناء النوم أو ينامون وفمهم مفتوح قد يكونون أكثر عرضة لجفاف الفم، بينما يمكن أن ترتبط اضطرابات النوم الناتجة عن التوتر بزيادة صرير الأسنان خلال الليل، وإذا كان الشخص يستيقظ بصورة متكررة وهو يعاني من الصداع أو ألم الفك أو حساسية الأسنان، فقد يكون من المفيد تقييم عاداته أثناء النوم ومناقشة الأعراض مع طبيب الأسنان عند استمرارها.

ويمكن لتعديل عدد من هذه العادات أن يساعد في الحفاظ على صحة الفم، مثل تنظيف الأسنان بانتظام، واستخدام خيط الأسنان، وشرب كمية كافية من الماء، وتقليل تناول الأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية، ومحاولة السيطرة على مستويات التوتر، إلى جانب متابعة أي تغيرات غير معتادة.

متى تستدعي أعراض الفم زيارة طبيب الأسنان؟

قد يكون جفاف الفم المستمر، أو نزيف اللثة، أو ألم الفك، أو حساسية الأسنان، من العلامات التي تستحق الانتباه، خاصة إذا استمرت أو تكررت، ولا يعني ظهور أي من هذه الأعراض بالضرورة وجود مشكلة خطيرة، لكن اكتشاف السبب مبكرًا واستشارة طبيب الأسنان يمكن أن يساعدا في التعامل مع المشكلة قبل تفاقمها والحفاظ على صحة الفم والأسنان على المدى الطويل.