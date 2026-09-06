نصائح لضبط الساعة البيولوجية بعد السفر

أكدت الأخصائية النفسية الإكلينيكية مجد الشامي، من مركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أهمية استعادة انتظام الساعة البيولوجية بعد انتهاء الإجازات والسفر والعودة إلى المدارس، موضحة أن اختلاف التوقيت والبيئة والنظام الغذائي وزيادة تناول الكافيين قد تؤدي إلى اضطراب النوم.

وأوضحت أن تنظيم النوم يتطلب ممارسة النشاط البدني نهاراً وقبل النوم بأربع ساعات، وتهيئة غرفة مريحة ذات إضاءة ودرجة حرارة مناسبتين، وتجنب الغفوات النهارية الطويلة، على ألا تتجاوز القيلولة 15 إلى 30 دقيقة، مع الابتعاد عن المنبهات ومشروبات الطاقة.وأشارت إلى أن التعرض لضوء الشمس صباحاً يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم، من خلال تحفيز إفراز الكورتيزول والسيروتونين خلال النهار، داعية إلى تقليل استخدام الشاشات، واستعادة مواعيد النوم تدريجياً بتقديم موعده من 15 إلى 30 دقيقة يومياً، ومراجعة الطبيب أو الأخصائي النفسي عند استمرار الأرق رغم الالتزام بإرشادات النوم الصحي.

الشرق القطرية