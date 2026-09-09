استشارى تغذية: التخسيس يجب أن يستهدف الدهون وليس العضلات

قالت الدكتورة عبير عزت جرجس، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن الهدف خلال إنقاص الوزن لا ينبغي أن يكون مجرد انخفاض الرقم على الميزان، وإنما إعادة تشكيل الجسم والحفاظ على الكتلة العضلية.

وأوضحت الدكتورة عبير عزت، خلال حديثها على قناة “القاهرة والناس”، أن نزول الوزن السريع، سواء من خلال نظام غذائي قاس أو العمليات أو الحقن، قد يؤدي إلى انخفاض الكتلة العضلية، مشيرة إلى أن المهم هو أن تكون نسبة انخفاض العضلات قليلة مقارنة بانخفاض الدهون.

وأضافت أن الحفاظ على العضلات يحتاج إلى خطة متكاملة تشمل تمارين المقاومة والرياضة، موضحة أن تمارين المقاومة يمكن ممارستها في المنزل باستخدام وسائل بسيطة مثل زجاجة المياه أو الأربطة المطاطية.

وأكدت أن المشي أيضًا يمكن أن يكون جزءًا من هذه الخطة، حتى إذا لم يستطع الشخص ممارسة المشي لمدة نصف ساعة متصلة، فيمكن تقسيمها على مرتين.

صدى البلد