مكمل غذائي يسرق سنة من عمر الرجال

اكتشف باحثون أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من التيروزين في الدم يعيشون أقل بنحو عام، في أول دليل قوي يربط هذا الحمض الأميني بطول العمر لدى البشر.

وجاء هذا الاكتشاف بعد تحليل بيانات أكثر من 270 ألف شخص في البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، حيث درس الباحثون من جامعة هونغ كونغ وجامعة جورجيا معلومات صحية ووراثية للمشاركين، وركزوا على حمضين أمينيين: الفينيل ألانين والتيروزين.

وكلا الحمضين هما لبنات أساسية للبروتينات، لكن التيروزين يساعد الجسم أيضا على إنتاج الدوبامين والأدرينالين ومواد كيميائية أخرى في الدماغ مرتبطة بالمزاج والتركيز والاستجابة للتوتر، كما يتحول الفينيل ألانين في الجسم إلى تيروزين.

وللبحث فيما إذا كانت هذه العناصر الغذائية تلعب دورا في طول العمر، نظر الباحثون أولا في مستوياتها في دماء المشاركين وقارنوها بمعدلات الوفيات والعمر المتوقع. ثم استخدموا طريقة اختبار جينية تسمى “التوزيع العشوائي المندلي” (Mendelian randomization)، والتي تتضمن النظر في الاختلافات الجينية الطبيعية بين الناس للمساعدة في تحديد ما إذا كان أحد العوامل قد يسبب الآخر فعلا.

ووجد الفريق أن الرجال الذين لديهم المزيد من التيروزين في دمائهم بدا أن أعمارهم أقصر، حيث ارتبطت المستويات المرتفعة بفقدان ما يقرب من عام من حياتهم. لكن النساء لم يظهر عليهن نفس الارتباط. وكتب مؤلفو الدراسة: “لم يظهر الفينيل ألانين أي ارتباط مع طول العمر لدى الرجال أو النساء بعد التحكم في التيروزين”.

لماذا قد يحدث هذا؟

لا يفهم الباحثون تماما بعد لماذا قد ترتبط مستويات التيروزين الأعلى بعمر أقصر لدى الرجال، لكن لديهم بعض الأفكار. إحداها تتعلق بمقاومة الإنسولين، وهي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة للإنسولين، الهرمون الذي يساعد في تنظيم سكر الدم. ويلعب التيروزين دورا مهما في عملية الإشارات التي تسمح للإنسولين بإخبار الخلايا بامتصاص السكر من مجرى الدم.

ورغم أن الحمض الأميني ضروري لوظيفة الخلايا الطبيعية، فقد اقترح الباحثون أن وجود الكثير من التيروزين في الدم قد يعطل هذه العملية. وترتبط مقاومة الإنسولين بمجموعة من المشاكل الصحية التي تصبح أكثر شيوعا مع التقدم في العمر، بما في ذلك الأمراض التنكسية العصبية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، وكلها يمكن أن تؤثر على طول العمر.

كما قد يلعب التيروزين دورا من خلال المواد الكيميائية الدماغية التي يساعد في إنتاجها، والتي تشارك في المزاج والتوتر.

واقترح الباحثون أن الاختلافات في هذه المواد بين الجنسين قد تساعد في تفسير سبب ظهور الارتباط بعمر أقصر لدى الرجال دون النساء. وذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث افترضوا أن التيروزين قد يلعب دورا في الفجوة الموثقة في طول العمر بين الرجال والنساء، لكنهم شددوا على أن دراستهم لا تثبت أن الحمض الأميني مسؤول عن الفرق في متوسط العمر المتوقع.

ورغم أهمية النتائج، فإنها لا تعني أن عليك التخلص من مكملاتك. فالباحثون لم يختبروا مباشرة المنتجات التي تحتوي على التيروزين، ولا يوجد دليل على أن تناولها سيقصر عمرك. إذ تشير أبحاث أخرى إلى أن التيروزين له فوائد حقيقية للتركيز الذهني وتحسين الذاكرة وتعزيز الوظيفة المعرفية تحت الضغط. وبدلا من ذلك، اقترح مؤلفو الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم تركيزات عالية بشكل غير عادي من التيروزين في الدم قد يستفيدون من تغييرات غذائية تهدف إلى خفض هذه المستويات.

وتشمل الأطعمة الغنية بالتيروزين الدجاج والديك الرومي ولحم البقر ولحم الضأن والأسماك والأجبان الصلبة والبيض وبذور السمسم وفول الصويا والمكسرات.

المصدر: نيويورك بوست + روسيا اليوم