لماذا يرى تيم كوك تجربة أستراليا رائدة فى حماية الأطفال؟

اعتبر تيم كوك، رئيس مجلس إدارة شركة أبل، أن القيود التي فرضتها الحكومة الأسترالية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي تمثل تجربة رائدة عالميا، وفقا لما قاله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عقب لقائه كوك فى المقر الرئيسي للشركة بالولايات المتحدة.

رئيس وزراء أستراليا يكشف تفاصيل لقائه برئيس أبل فى «أبل بارك»

وقال ألبانيزي، خلال تصريحات من مقر أبل بارك فى ولاية كاليفورنيا، إن كوك خصص له وقتا طويلا خلال اللقاء، مشيرا إلى أنه يرى أن الإجراءات التي اتخذتها أستراليا بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي تمثل نموذجا رائدا على مستوى العالم.

وتأتي تصريحات كوك في وقت تواصل فيه أستراليا تشديد إجراءاتها المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، إذ طرحت الحكومة هذا الشهر خطة تتيح لمستخدمي منصات التواصل اختيار نوعية المحتوى الذي يظهر في خلاصاتهم، وفي ديسمبر، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عاما، وتبعتها حكومات أخرى خلال العام الجاري بإجراءات مماثلة، كان أحدثها اقتراح المفوضية الأوروبية فرض حظر على استخدام المنصات للأطفال دون 13 عاما.

أبل تستعرض أدوات حماية الأطفال الرقمية

وردا على طلب للتعليق على تصريحات ألبانيزي، أحالت أبل إلى منشور لكوك على منصة إكس، قال فيه إنه سعيد بمشاركة ألبانيزي بعض أحدث ابتكارات الشركة، من بينها أدوات تحكم قوية وسهلة الاستخدام للمساعدة في حماية الأطفال على الإنترنت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشا متزايدا بشأن وتيرة تطوير التكنولوجيا المتقدمة، مع انقسام قادة قطاع التكنولوجيا حول السرعة التي ينبغي للشركات أن تتبناها في تطوير تقنيات تزداد قوة، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول سلامة الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون.

وقال ألبانيزي إن الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر يتعين الحد منها، مشيرا إلى الحاجة إلى نقاش حول إطار عالمي لتنظيم انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل التطور السريع لهذه التكنولوجيا، وضمان بقاء البشر في موقع التحكم فيها، وتختلف تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قلل من أهمية المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودافع عن عدم الحاجة إلى فرض مزيد من القواعد التنظيمية على القطاع

اليوم السابع