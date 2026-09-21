ترامب: أمر مهم قد يحدث بشأن إيران… ونحن على تواصل مع “الحوثيين”

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وقد يحدث أمر مهم جدا، مؤكدًا أنه سيكون منفتحا على فكرة لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي إنه في “مرحلة اتخاذ القرار” بشأن إيران، مشيرًا إلى أن “أمورًا مهمة” قد تحدث قريبًا، داعيًا الإيرانيين إلى “حسن التصرف”، وفقا لما نقل عنه مراسل “فوكس نيوز”، تيري ينجست.

في السياق نفسه، قال ترامب: “نحن على تواصل مستمر مع الحوثيين وهم وافقوا على عدم استهدافنا”.

من جهتها، حذّرت القيادة المركزية لـ”خاتم الأنبياء” التابعة للجيش الإيراني من استئناف الولايات المتحدة الأمريكية عملياتها ضد إيران، قائلة إن واشنطن حصلت، وفق معلوماتها، على موافقة بعض دول المنطقة خلال اجتماع عُقد في دولة أوروبية.

وبحسب موقع “إيران إنترناشيونال”، أضافت القيادة، في بيان، أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي تحرك عسكري ضد إيران، فإن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة ستكون عرضة لهجمات متواصلة، مؤكدة أن تلك الهجمات ستكون، بحسب البيان، “فعّالة ومؤلمة” ومن دون قيود.

كما حذّرت القيادة الدول الإقليمية من دعم الولايات المتحدة، قائلة إن أي دولة تنحاز إلى واشنطن فيما وصفته بـ”سياستها المزدوجة” تجاه إيران، ستُعد شريكًا في أي عمل يستهدف الجمهورية الإسلامية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية لن تلتزم، في هذه الحالة، بما وصفه بـ”ضبط النفس أو مراعاة الأخلاق” تجاه تلك الدول.

وكالة سبوتنيك