الرئيسان الأوكرانى والأمريكى يتفقان على عقد لقاء مشترك فى نيويورك

اتفق الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، على عقد لقاء مشترك فى نيويورك.

وقال زيلينسكي، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء “يوكراين فورم” الأوكرانية: “لقد تحدثت مع الرئيس ترامب.. كانت محادثة مهمة وتناولنا فيها الكثير من الأمور.. اتفقنا على الاجتماع فى نيويورك، وقد يُحدث هذا اللقاء تغييراً كبيراً؛ فهناك زخم دبلوماسي في الوقت الحالي”، كما أعرب زيلينسكى عن شكره لدونالد ترامب على إرسال مبعوثيه الخاصين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي: “لقد استعرضنا التفاصيل الرئيسية بدقة، واطّلع المبعوثان على الوضع في أوكرانيا عن كثب؛ فمسار السلام يمثل أولويتنا القصوى”.

اليوم السابع