“الهلال الأحمر بالشرقية” يرفع جاهزيته مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ترتيبات خطته الإسعافية والتطوعية الميدانية كافة، تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية الإسعافية الطارئة للمواطنين والمقيمين والزوار المشاركين بهذه المناسبة.

وكثف الفرع الكوادر الإسعافية المؤهلة، ودعم الميدان بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة خصيصًا للتعامل مع الكثافة البشرية في الأماكن المزدحمة.

وفعّل دور الفرق التطوعية التي تضم نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة للإسهام في تقديم الدعم الإسعافي ونشر الوعي التثقيفي بين زوار الفعاليات.

واستعدت الهيئة لبناء القدرات المجتمعية عبر إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية، وأتاحت الهيئة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين للتسجيل في هذه الدورات عبر منصة هيئة الهلال الأحمر السعودي للدورات التدريبية.

ودعت الهيئة إلى عدم التردد في طلب الخدمة الإسعافية عند حالات الطوارئ عبر الاتصال على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) متمنيةً للمملكة قيادةً وشعبًا دوام الأمن والأمان والازدهار.

اليوم السابع