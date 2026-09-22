للرجال فقط.. كيف تختار إطار النظارة المناسب لشكل وجهك ولون بشرتك؟

لم تعد النظارات سواء كانت طبية أو شمسية، مجرد أداة لتحسين الرؤية أو حماية العينين، بل أصبحت عنصراً جوهرياً في رسم الهوية البصرية للرجل العصري. هي عنوان يعكس الذوق الشخصي وتفصيلة أساسية تكتمل بها أناقة الإطلالة اليومية. ولكي تمنحك النظارة لمسة حقيقية من التميز والثقة، لا بد من اختيار إطار النظارة بذكاء وعناية استناداً إلى هندسة الوجه وتناغم الألوان. وبحسب موقع “Mozcrew”، إليك أهم المعايير لاختيار نظارتك المثالية:

اختيار النظارة لأصحاب الوجه المستدير

يتميز هذا الوجه بتساوي الطول والعرض مع خدود ممتلئة. الخيار الأمثل له هو الإطارات المربعة أو المستطيلة ذات الزوايا الحادة، حيث تكسر الاستدارة وتضفي توازناً بصرياً يمنح الوجه مظهراً أكثر نحافة وطولاً. وفي المقابل، يُنصح بتجنب الإطارات الدائرية، أو الصغيرة، أو المصممة بدون حواف لأنها تزيد من امتلاء الوجه.

اختيار النظارة لأصحاب الوجه المربع

يتسم الوجه المربع بفك بارز، وزوايا حادة، وجبهة عريضة. لتنعيم هذه الحدة، يُفضل اختيار الإطارات البيضاوية أو الدائرية ذات العدسات العريضة، حيث تساعد على خلق توازن جذاب وتخفيف قسوة زوايا الفك. ويجب الابتعاد تماماً عن الإطارات المربعة ذات الزوايا الحادة التي تزيد من ضخامة الملامح.

اختيار النظارة لأصحاب الوجه على شكل قلب

يجمع هذا الوجه بين جبهة عريضة وذقن دقيقة ونحيفة. الإطارات الأنسب هنا هي تلك التي تتميز بخطوط عريضة من الأسفل أو ذات أذرع منخفضة، لإحداث تناسق مطلوب مع الجزء السفلي من الوجه. ويُفضل الابتعاد عن الإطارات المزخرفة من الأعلى أو الثقيلة، لأنها تجذب انتباهاً مبالغاً فيه لعرض الجبهة.

اختيار النظارة لأصحاب الوجه البيضاوي

يُعد صاحب هذا الوجه الأوفر حظاً بفضل ملامحه المتوازنة وعظام خده العالية، مما يجعله ملائماً لمعظم التصاميم. ومع ذلك، تتألق ملامحه بشكل خاص مع الإطارات الهندسية ذات الجسور القوية التي تعادل عرض الوجه. التحذير الوحيد هنا هو تجنب الإطارات الضخمة جداً التي قد تغطي مساحة كبيرة من الوجه وتخفي جمال ملامحه الطبيعية.

اختيار النظارة حسب لون البشرة

لا يقتصر الاختيار المثالي على شكل الإطار، بل يمتد لتناغم ألوانه مع درجة البشرة. أصحاب البشرة الباردة (التي تميل للدرجات الوردية أو الزرقاء) تناسبهم الألوان الفضية والباردة. أما أصحاب البشرة الدافئة والترابية (الدرجات الذهبية والزيتونية)، فيتألقون بشكل ملفت مع الإطارات ذات اللون العسلي، والبني الفاتح، والزيتوني.

اختيار النظارة حسب لون الشعر

يضيف لون الشعر بُعداً آخر للأناقة؛ فالرجل ذو الشعر الأسود أو الرمادي تليق به الإطارات ذات الألوان البارزة والجريئة مثل الأزرق الداكن، والأسود، والألوان الزاهية. في المقابل، ينسجم الشعر البني أو الأشقر بشكل رائع مع الإطارات ذات الألوان الترابية والكلاسيكية الهادئة.

اختيار النظارة حسب لون العيون

لإبراز لون العين وسحرها، اختر إطاراً يعزز جاذبيتها. العيون العسلية وتدرجات البني تتناغم بشكل مثالي مع الإطارات الذهبية التي تزيد من إشراقتها، بينما تجد العيون الخضراء امتداداً لجمالها في الإطارات العاجية أو ذات التصميم الصدفي (نقشة السلحفاة).

اليوم السابع