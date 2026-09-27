خريطة ترامب الجديدة للخليج.. “مضيق ترامب” وغياب قطر والبحرين

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد رفضه مقترح إيران فتح مضيق هرمز خريطة جديدة للخليج يظهر عليها “مضيق ترامب”، وسواحل دول المنطقة دون قطر والبحرين.

وجاء هذا الإجراء بعد رفضه مقترح إيران. ورسم ترامب دائرة تحيط بمضيق هرمز، وتضمنت هذه الدائرة الجزر الواقعة ضمن منطقة المضيق، وشملت أيضاً سواحل إيران وسواحل الإمارات العربية المتحدة. واللافت في هذه الصورة هو غياب دولة قطر ودولة البحرين عن الخريطة.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تفاصيل المقترح الإيراني، ويقضي هذا المقترح بإعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويقدم هذا الطرح في مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ويؤدي هذا الحصار إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني. وفي سياق متصل، أبلغ ترامب كلا من المسؤولين والمساعدين بتوقعه استئناف القصف الأمريكي لإيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أنه ناقش ملف إيران والوضع في المضيق خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وجاءت هذه المحادثات خلال الزيارة المشتركة إلى الأرشيف الوطني الأمريكي. وفي التفاصيل، كشف ديفيد بيردو السفير الأمريكي لدى الصين عن فحوى ما قاله ترامب لنظيره الصيني في البيت الأبيض.

وأوضح بيردو في لقاء مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن ترامب شدد لنظيره الصيني على الرفض القاطع، وأفاد بأن ترامب أوضح للرئيس الصيني أن دعم بكين لإيران ترفضه واشنطن تماما. وجدد ترامب هذا التأكيد في إطار الرسالة المستمرة والثابتة، وبيّن أن بلاده أوضحت للصينيين في الأسابيع الماضية أن المساعدة التي تقدمها لإيران مرفوضة تماما، سواء أكان هذا الدعم نقل معلومات استخباراتية أو توفير قطع غيار أو إرسال معدات عسكرية.

المصدر: RT