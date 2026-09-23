لماذا تمنح القهوة بعض الأشخاص النشاط بينما تسبب النعاس لآخرين؟

يبدو تأثير الكافيين مختلفًا من شخص إلى آخر، فبينما يستطيع بعض الأشخاص تناول القهوة أو مشروبات الطاقة في المساء ثم النوم بشكل طبيعي، قد يؤدي الكافيين لدى آخرين إلى اليقظة والقلق وصعوبة النوم لساعات طويلة، والسبب لا يرتبط فقط بكمية القهوة التي يتناولها الشخص، بل بمجموعة من العوامل تشمل الجينات، وسرعة استقلاب الكافيين في الكبد، والعادات اليومية، والأدوية، والحمل، ومدى اعتياد الجسم على الكافيين، وفقاً لموقع “BBC”.

ما هو الكافيين وكيف يعمل؟

الكافيين من أكثر المواد المنبهة استخدامًا في العالم، ويوجد في القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاته، إضافة إلى بعض المكملات الغذائية والرياضية.

وعندما يصل الكافيين إلى الدماغ، فإنه يثبط تأثير مادة الأدينوزين، وهي مادة تتراكم تدريجيًا خلال ساعات اليقظة وتساهم في الشعور بالنعاس والتعب.

ولهذا السبب يمكن للكافيين أن يجعل الإنسان يشعر بمزيد من اليقظة والتركيز، لكنه لا يضيف إلى الجسم طاقة بالمعنى الحرفي، بل يؤخر الإحساس بالتعب.

لماذا تختلف استجابة الأشخاص للكافيين؟

أحد أهم الأسباب هو سرعة تخلص الجسم من الكافيين بعد تناول القهوة، يُمتص الكافيين في مجرى الدم ويصل إلى الدماغ بسرعة، بينما يبدأ الكبد في الوقت نفسه بتفكيكه من خلال إنزيمات معينة قبل أن يتخلص الجسم من نواتجه عن طريق البول.

وتختلف مدة بقاء الكافيين في الجسم بصورة كبيرة بين الأشخاص ولذلك قد يشعر شخص بتأثير كوب واحد لعدة ساعات، بينما يتعامل جسم شخص آخر معه بصورة أسرع.

وهذا يفسر جزئيًا لماذا تستطيع بعض الفئات تناول القهوة في المساء دون ملاحظة تأثير واضح، في حين يعاني آخرون من الأرق إذا تناولوا الكافيين قبل النوم بساعات.

الجينات تلعب دورًا مهمًا

يرتبط استقلاب الكافيين جزئيًا بجين يُعرف باسم CYP1A2، والذي يؤثر في نشاط الإنزيم المسؤول عن تفكيك الكافيين في الكبد.

لكن الجينات ليست العامل الوحيد فقد تتأثر سرعة استقلاب الكافيين أيضًا بعوامل بيئية وسلوكية وأدوية معينة، وهو ما يجعل الاستجابة للكافيين شديدة الاختلاف بين الأفراد.

التدخين والأدوية قد يغيران تأثير الكافيين

يمكن للتدخين أن يحفز بعض إنزيمات الكبد، وبالتالي يسرع التخلص من الكافيين. ولهذا قد يلاحظ بعض الأشخاص أن تأثير القهوة يصبح أقوى بعد الإقلاع عن التدخين.

وفي المقابل، يمكن لبعض الأدوية أن تبطئ استقلاب الكافيين، ما يؤدي إلى بقائه في الجسم لفترة أطول. ومن بين العوامل التي يمكن أن تؤثر في ذلك بعض الأدوية الموصوفة طبيًا وحبوب منع الحمل.

لذلك، فإن الشخص الذي يتناول أدوية بانتظام قد يلاحظ تغيرًا في استجابته المعتادة للقهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين.

الحمل يغير طريقة تعامل الجسم مع الكافيين

خلال الحمل، تحدث تغيرات هرمونية يمكن أن تبطئ عملية استقلاب الكافيين، وبالتالي قد يبقى في الجسم فترة أطول.

ولهذا السبب توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS بألا تتجاوز الحوامل 200 ملغ من الكافيين يوميًا، مع احتساب جميع مصادر الكافيين وليس القهوة فقط.

هل الاعتياد على القهوة يقلل تأثيرها؟

يمكن أن يتطور لدى الأشخاص الذين يستهلكون الكافيين بانتظام قدر من التحمل ومع استمرار تناول الكافيين، يتكيف الدماغ مع وجوده، وقد يصبح الشخص أقل إحساسًا بالتأثير المنبه الذي كان يشعر به في البداية.

ولهذا قد يبدو كوب القهوة الصباحي بالنسبة لشخص معتاد على القهوة مجرد جزء من روتينه اليومي، بينما قد يسبب الكوب نفسه شعورًا قويًا باليقظة لشخص لا يتناول الكافيين عادة.

وعند التوقف عن الكافيين لفترة، يمكن أن تتراجع بعض هذه التكيفات، ولذلك قد يكون تأثير أول كوب بعد فترة انقطاع أكثر وضوحًا.

لماذا قد لا يشعر بعض الأشخاص بتأثير القهوة؟

عدم الشعور بتأثير واضح لا يعني بالضرورة أن الكافيين لا يؤثر في الجسم.

فقد يكون الشخص سريع الاستقلاب للكافيين، أو معتادًا عليه بدرجة كبيرة، أو تناول كمية صغيرة نسبيًا. كما أن الشعور الذاتي باليقظة لا يعكس دائمًا التأثير الكامل للكافيين على النوم.

ولهذا قد ينام الشخص بعد تناول القهوة، لكنه لا يحصل بالضرورة على النوم نفسه الذي كان سيحصل عليه من دون الكافيين.

مشروبات الطاقة ليست مثل القهوة دائمًا

تختلف كمية الكافيين بصورة كبيرة بين المنتجات والعلامات التجارية. وتحتوي بعض عبوات مشروبات الطاقة الصغيرة، مثل العبوة التي يبلغ حجمها 250 مل، على نحو 80 ملج من الكافيين، لكن الكمية الفعلية تختلف من منتج إلى آخر.

لذلك من المهم قراءة الملصق الغذائي، خصوصًا عند استهلاك أكثر من منتج يحتوي على الكافيين في اليوم نفسه.

متى يجب التوقف عن تناول الكافيين؟

ينصح خبراء النوم عادة بتجنب الكافيين قبل النوم بعدة ساعات، لأن تأثيره قد يمتد إلى مدة النوم وجودته.

ولا توجد ساعة واحدة تناسب الجميع، لأن سرعة استقلاب الكافيين وحساسية الجسم له تختلف من شخص إلى آخر لكن بالنسبة لمن ينامون في وقت مبكر، قد يكون تجنب القهوة والمشروبات مشكلة عند تناوله باعتدال، لكن الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل التوتر، والقلق، وتسارع الغنية بالكافيين في فترة ما بعد الظهر خيارًا عمليًا لتقليل احتمال تأثيرها في النوم.

الاعتدال في تناول الكافيين

بالنسبة لمعظم البالغين، لا يمثل الكافيين مشكلة عند تناوله باعتدال، لكن الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل التوتر، والقلق، وتسارع ضربات القلب، والصداع واضطرابات النوم.

أما حالات التسمم الشديد بالكافيين فهي نادرة، وترتبط بصورة أكبر بتناول كميات كبيرة جدًا من منتجات الكافيين المركزة.

اختلاف تأثير القهوة من شخص إلى آخر أمر طبيعي، فالكوب الذي يمنح شخصًا دفعة من التركيز قد يكون بالنسبة لشخص آخر سببًا في الأرق، الجينات، والعادات، والأدوية، والتوقيت، ودرجة الاعتياد على الكافيين، كلها عوامل تحدد الطريقة التي يستجيب بها الجسم.

اليوم السابع