أبو العينين أمام الأمم المتحدة: مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات المائية

أكد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن عدد سكان مصر تضاعف 4 مرات خلال العقود الماضية، بينما ظلت حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ أكثر من 70 عامًا.

وأوضح أبو العينين، خلال مشاركته في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد على النيل في 98% من مواردها المائية.

مصر تعاني عجزًا مائيًا يتجاوز 40 مليار متر مكعب

وأشار أبو العينين إلى أن مصر من أكثر دول العالم فقرًا في المياه، موضحًا أن متوسط نصيب الفرد من المياه أصبح أقل من نصف خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر تعاني عجزًا مائيًا سنويًا يتجاوز 40 مليار متر مكعب، في ظل ثبات حصتها من مياه النيل رغم الزيادة الكبيرة التي شهدها عدد السكان خلال العقود الماضية.

حصة مصر أقل من 3% من موارد حوض النيل

وأوضح أبو العينين أن حصة مصر من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، لا تمثل سوى أقل من 3% من إجمالي الموارد المائية في حوض النيل، والتي تقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن إثيوبيا وحدها تمتلك موارد مائية تقدر بنحو 900 مليار متر مكعب.

وأكد أن هذه الأرقام توضح حجم التحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بمواردها المائية، خاصة مع الزيادة السكانية واحتياجات الدولة المتزايدة من المياه.

مصر تعظم الاستفادة من كل قطرة مياه

وقال أبو العينين إن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام تحدياتها المائية، بل أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في إعادة استخدام المياه وترشيدها وتعظيم الاستفادة من كل قطرة.

وأشار إلى التوسع في تحلية المياه، وتطوير نظم الري، وإعادة تأهيل شبكات المياه، في إطار جهود الدولة للتعامل مع تحديات المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشدد على أن نهر النيل يظل بالنسبة لمصر شريان الحياة، وأن الحفاظ على أمنها المائي يمثل قضية أساسية ومرتبطة بحق الشعب المصري في الحياة.

صدى البلد