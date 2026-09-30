عالمية

ماذا كتب الشرع في سجل زوار الامم المتحدة ؟

2026/09/30
new syria
سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع يسجل آية قرآنية في سجل زوار الأمين العام للأمم المتحدة حيث كتب بخط يده “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.

image

وكالة عمون الإخبارية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/09/30