ماذا كتب الشرع في سجل زوار الامم المتحدة ؟

\u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a \u0623\u062d\u0645\u062f \u0627\u0644\u0634\u0631\u0639 \u064a\u0633\u062c\u0644 \u0622\u064a\u0629 \u0642\u0631\u0622\u0646\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0633\u062c\u0644 \u0632\u0648\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645 \u0644\u0644\u0623\u0645\u0645 \u0627\u0644\u0645\u062a\u062d\u062f\u0629 \u062d\u064a\u062b \u0643\u062a\u0628 \u0628\u062e\u0637 \u064a\u062f\u0647 "\u0648\u0642\u0644 \u0627\u0639\u0645\u0644\u0648\u0627 \u0641\u0633\u064a\u0631\u0649 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0645\u0644\u0643\u0645 \u0648\u0631\u0633\u0648\u0644\u0647 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0624\u0645\u0646\u0648\u0646".\r\n\r\n\r\n\r\n\u0648\u0643\u0627\u0644\u0629 \u0639\u0645\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0625\u062e\u0628\u0627\u0631\u064a\u0629