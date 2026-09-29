الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة التدريب العسكري للقوات الأوكرانية لمدة عامين

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على تمديد مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا (EUMAM) المعنية بتدريب القوات الأوكرانية لمدة عامين إضافيين.

وأعربت كالاس – خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بمشاركة وزراء الدفاع- عن شكرها لهولندا على مساهمتها المعلنة في تحديث مركزين للتدريب في أوكرانيا، قائلة: “في وقت سابق من هذا العام، اقترحت تمويل تحديث مركزين للتدريب في أوكرانيا، وأود أيضا أن أشكر هولندا على مساهمتها التي أُعلن عنها اليوم، والتي تسد فعليا الفجوة التمويلية التي كانت قائمة لدينا.

وبفضل هذا الدعم، إلى جانب دعم كل من ألمانيا وأيرلندا والدنمارك ولوكسمبورج، يمكننا الآن المضي قدماً في العمل على كلا المركزين”.

بوابة روز اليوسف