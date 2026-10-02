إسرائيل: حادث فلاي دبي «عمل إرهابي هدف لإسقاط الطائرة»

بعد أن نفت إسرائيل أنها عملية اختطاف، اعتبرت إسرائيل حادثة طائرة «فلاي دبي» التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، الأربعاء، «محاولة إرهابية»، فيما شددت شركة الطيران على أنه «من السابق لأوانه تحديد أسباب الواقعة أو دوافعها».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه «تحدث مع أحد الركاب الإسرائيليين على متن الرحلة، والذي أبلغه بأنه تمكن، برفقة أحد أفراد الطاقم، من اقتحام قمرة القيادة والسيطرة على الطيار الذي كان يحاول تخريب أنظمة الطائرة».

كما أوضح نتنياهو في مقطع فيديو أن «السلطات الإسرائيلية تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية لضمان سلامة الركاب وعودتهم إلى إسرائيل»، مشيراً إلى أن «جميع الركاب خرجوا من دائرة الخطر، وأن الطيار الذي طعن عدداً من الأشخاص أُلقي القبض عليه».

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحادث كان «محاولة إرهابية»، مضيفاً أن «المعلومات الأولية المتوافرة تشير إلى أن هدف المهاجم كان إسقاط الطائرة بجميع ركابها».

إلى ذلك، أشارت وزارة النقل الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة الطائرة.

في المقابل، أصدرت شركة «فلاي دبي» توضيحاً لما جرى، قائلة إن «مشادة» وقعت داخل قمرة قيادة الرحلة FZ1073 المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن جوريون الدولي، مؤكدة أن طاقم الرحلة تمكن من تأمين الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك.

يشار إلى أن مطار تبوك كان تلقى نداء استغاثة من رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» عند الساعة 8:44 صباحاً، بهدف تنفيذ هبوط اضطراري، ما استدعى تفعيل إجراءات الطوارئ والتأهب للتعامل مع الحالة وضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم.

وأضاف المطار في بيان: «تم إعلان حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتبيّن وجود إصابتين لكابتن الطائرة والطيار المساعد، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة».

وأكد مطار تبوك: أن ركاب طائرة فلاي دبي غادروا في تمام الساعة 5:40 مساء إلى وجهتهم.

جريدة المدينة