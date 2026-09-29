«أنا مسؤول فى السفارة الأمريكية».. سقوط «رئيس قسم التأشيرات المزيف» بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على شخص، تبين من التحريات أنه انتحل صفة رئيس قسم التأشيرات فى السفارة الأمريكية بالقاهرة للنصب على المواطنين.

وأضافت التحريات، أن المتهم انتحل الصفة منذ فترة قريبة بقصد النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.

المصري اليوم