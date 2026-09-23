بعد تشبيهه علاقاته العاطفية بالسيارات.. كواليس أزمة أحمد العوضي واعتذاره لـ ياسمين عبدالعزيز

تصدر الفنان أحمد العوضي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاته خلال استضافته فى بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، والتى تحدث خلالها عن مراحل مختلفة من حياته، وربط بينها وبين مراحل امتلاكه وقيادته للسيارات، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

تصريحات أحمد العوضى تثير نقاشًا حول الحب والعلاقات

وأثارت التصريحات تفاعلًا بين بعض الجمهور، خاصة من النساء، بسبب الربط الذى فهمه البعض بين الحديث عن السيارات ووصف الحب والعلاقات والارتباطات العاطفية، فيما اعتبر البعض أن التشبيه يحمل إساءة للمرأة.

وعلق أحمد العوضي على التفاعل الذى صاحب تصريحاته، موضحًا حقيقة ما قصده من حديثه، بعد تداول تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعى وتفسيرها بأكثر من شكل، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى أى شخص، وأن تشبيهه كان مرتبطًا بمراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية.

أحمد العوضى يعتذر لـ ياسمين عبدالعزيز: «أقدرها وأحترمها»

وقال أحمد العوضى فى منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «للتوضيح، لم أقصد بتاتًا بتاتًا أى معنى سيئ لأى شخص فى برنامج قصتى، وكامل الاحترام للجميع، وما تم تداوله من تصريحات وتأويل التصريحات هو يخص من يتناقلون التصريحات، لكنى لم أقصد تمامًا ما قد فهمه البعض، فالتشبيه كان عائدًا على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية».

وأضاف: «وأعتذر إن كان البعض قد فهم فهمًا خاطئًا لمضمون الحديث، فأنا أكن كل الاحترام والتقدير لنجمة العالم العربى الأولى، وقد ذكرت مرارًا وتكرارًا على مدار الحديث أنى أحمل كل الذكريات الطيبة لكل من دخل حياتي».

واختتم أحمد العوضى حديثه قائلًا: «أعتذر منها إن كان البعض قد فسر كلامى بالخطأ، والاعتذار واجب مادام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ، وهذا بوست للتوضيح وأكرر اعتذارى مرة ثانية، وبالذكر، فأنا أدين لياسمين عبدالعزيز بالكثير فى مشوارى، وأقدرها وأحترمها وأتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة».

ماذا قال أحمد العوضى فى بودكاست «قصتي»؟

وكان أحمد العوضى قد تحدث خلال ظهوره فى بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس عن مراحل مختلفة من حياته، متطرقًا إلى ذكرياته مع السيارات التى امتلكها فى بداياته، وربط بينها وبين مراحل حياته والمشاعر المرتبطة بكل مرحلة.

وأوضح العوضى أنه فى بداياته الفنية اشترى سيارة من طراز «ميتسوبيشي»، وكان يشعر بسعادة كبيرة تجاهها، قبل أن ينتقل فى الوقت الحالى إلى قيادة سيارة «مرسيدس»، مشيرًا إلى أن السيارة الجديدة تذكره بالمشاعر التى كان يشعر بها تجاه سيارته الأولى والمرحلة التى عاشها وقتها، دون أن يعنى ذلك رغبته فى العودة إلى قيادتها مجددًا.

كما تحدث الفنان أحمد العوضى أيضًا عن نظرته للحب والعلاقات العاطفية، كاشفًا عن رؤيته الخاصة لطبيعة المشاعر واستمرار العلاقات، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونية أن لكل شيء فى الحياة نهاية أو فترة محددة، وهو ما ينطبق أيضًا على الحب.

وأشار العوضى إلى أن انتهاء الحب لا يعنى اختفاء التجربة بالكامل، مؤكدًا أن ما يبقى منها هو الذكريات والمواقف الجميلة التى عاشها الطرفان معًا، قائلًا إن «كل شيء فى الدنيا له مدة صلاحية»، ومن بينها الحب، وعندما ينتهى تظل الذكريات الجميلة حاضرة.

ورفض أحمد العوضى فكرة أن الإنسان لا يمكنه أن يحب إلا مرة واحدة طوال حياته، مؤكدًا أن القلب قادر على خوض تجارب عاطفية متعددة، وأن الحب الحقيقى يمكن أن يتكرر أكثر من مرة، موضحًا أنه شخصيًا عاش الحب الحقيقى 3 أو 4 مرات، على عكس المقولة الشائعة بأن القلب يحب مرة واحدة فقط.

كما تطرق أحمد العوضى إلى رؤيته للعلاقة بين الرجل والمرأة، متحدثًا عن طبيعة القوة والضعف بين الطرفين داخل العلاقة العاطفية، مشيرًا إلى أن وجود مساحة من الضعف أمام الطرف الآخر يمكن أن يكون جزءًا من مشاعر الحب والتعلق.

وأوضح العوضى أن المرأة، من وجهة نظره، عندما تشعر بضعفها أمام الرجل يمكن أن تصل إلى مرحلة الحب والعشق، مستندًا إلى رؤيته لطبيعة تكوين الرجل والمرأة، كما تحدث عن مفهوم القوة لدى الرجل وتأثيرها فى العلاقة.

وأكد الفنان أن الرجل صاحب الشخصية القوية يترك أثرًا كبيرًا فى حياة المرأة، مشيرًا إلى أن نسيان الرجل القوى ليس أمرًا سهلًا، وأن حضوره وشخصيته يمكن أن يظلا مؤثرين حتى بعد انتهاء العلاقة.

صدى البلد