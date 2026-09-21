تعرّفوا إلى أطول نجمات العرب وأقصرهن قامةً… المرتبة الأولى ستفاجئكم

ذكرت دراسات علمية دلالات طول القامة، لافتةً إلى أن قصر القامة لدى النساء يُعدّ إشارة إلى الخصوبة والقدرة على الإنجاب، وهي الإشارة التي يلتقطها الرجل على مستوى اللاوعي، فيجد نفسه ينجذب لا شعورياً الى المرأة قصيرة القامة، بينما كشفت عن مفاهيم مسبقة بأن النساء طويلات القامة عادة ما يكنّ أكثر نجاحاً وثراءً عن نظيراتهنّ الأقصر قامة على غرار أصالة نصري.

ولكن ما هو طول الفنانات العربيات قبل انتعال الأحذية ذات الكعوب العالية؟ “لها” تكشف لكم طول قاماتهن، علماً أن متوسط قامة النساء يبلغ الآن 157 سم:

شيرين عبد الوهاب: 150سم.

ميريام فارس: 150 سم.

منى زكي 150 سم.

أصالة نصري: 150 سم.

نجوى كرم: 155 سم.

ديمة قندلفت: 155 سم.

ماغي بو غصن: 156 سم.

نانسي عجرم: 157 سم.

شذا حسون: 158 سم.

إليسا: 158 سم.

جومانة مراد: 160 سم.

روبي: 160 سم.

آسيل عمران: 162 سم.

هيفاء وهبي: 164 سم.

باميلا الكيك: 165 سم.

نيكول سابا: 168 سم.

سلافة معمار: 168 سم.

أحلام: 169 سم.

رزان جمال: 170 سم.

نادين تحسين بيك: 170 سم.

كارول سماحة: 170 سم.

رويدا عطية: 171 سم.

إيميه صيّاح: 172 سم.

غادة عبد الرازق: 173 سم.

سيرين عبد النور: 173 سم.

جيني إسبر: 173 سم.

زهرة عرفات: 173 سم.

ميس حمدان: 174 سم.

ياسمين صبري: 175 سم.

نادين نسيب نجيم: 175 سم.

مايا دياب: 176 سم.

كارلا حدّاد: 179 سم.

باسكال مشعلاني: 185 سم.

آمال ماهر: 185 سم.

أنابيلا هلال: 186 سم.

مجلة لها