بسمة بوسيل بإطلالة حمراء نارية.. وشاح طويل وحذاء متلألئ يلفتان الأنظار

خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأنظار بأحدث إطلالاتها، بعدما اختارت فستاناً أحمر جريئاً وأنيقاً يجمع بين التصميم الأنثوي واللمسات الملكية، في ظهور يعكس جرأتها في اختيار الاطلالات وقدرتها على متابعة أحدث صيحات الموضة العالمية، بالتزامن مع نشاط فني متجدد وعودة قوية إلى الساحة الغنائية.

بسمة بوسيل بفستان أحمر بتصميم لافت

اختارت الفنانة المغربية إطلالة بسيطة عبارة عن فستان قصير باللون الأحمر الناري، جاء بقصة ضيقة ومجسمة تحدد الخصر وتبرز القوام. ويتميز التصميم بقصة الكتف الواحد، حيث يغطي أحد جانبي الجزء العلوي، بينما يترك الكتف الآخر مكشوفاً، في صيحة تجمع بين الأناقة والجرأة. ويبرز في الفستان عنصر درامي واضح يتمثل في الوشاح الأحمر الطويل المنسدل من الكتف، والذي يصل إلى أسفل الساق تقريباً، مع تفاصيل بليسيه دقيقة تمنحه حركة وانسيابية أثناء الوقوف والمشي. كما تظهر على منطقة الخصر والصدر ثنيات متقاربة تضيف إلى التصميم بعداً بصرياً وتمنحه مظهراً أكثر احترافية.

ويأتي الجزء السفلي بقصة قصيرة تكشف عن الساقين، بينما حافظت بسمة على وحدة اللون الأحمر، لتجعل الفستان هو البطل الأساسي للإطلالة. وتأتي هذه الصيحة ضمن مجموعة من إطلالاتها الحديثة التي اعتمدت فيها على الألوان القوية والتصاميم المحددة للقوام.

واكملت بسمة اطلالتها الأنيقة بحذاء مدبب بكعب عالٍ بتفاصيل لامعة مائلة إلى الفضي، وهو اختيار منح الإطلالة تبايناً أنيقاً أمام قوة اللون الأحمر. كما حملت حقيبة كلاتش صغيرة بتصميم لامع، جاءت بحجم مناسب للإطلالة المسائية، فيما اكتفت بمجوهرات محدودة تناسب بساطة الفستان ولونه الزاهي.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت بسمة تسريحة شعر مرفوعة وناعمة إلى الخلف، مع خصلات أمامية منسدلة حول الوجه، الأمر الذي أبرز الرقبة والكتف المكشوف. واعتمدت مكياجاً أنثوياً ركز على العيون، مع بشرة موحدة ومضيئة وشفاه بدرجة هادئة، في توازن واضح مع قوة الأحمر.

وتؤكد هذه الإطلالة مرة أخرى ميل بسمة في الفترة الأخيرة إلى الأزياء ذات الحضور القوي، سواء من خلال القصات غير التقليدية أو الألوان الصريحة، مع الحفاظ على الطابع الأنثوي الذي يميز اختياراتها.

وتأتي هذه الإطلالة بالتزامن مع مرحلة فنية جديدة في مسيرة بسمة بوسيل. فقد طرحت في أيار (مايو) 2026 أغنيتها “Renaissance”، وهي أول تجربة غنائية لها باللغة الفرنسية، في خطوة وصفت بأنها انتقال إلى مساحة موسيقية مختلفة. وتمزج الأغنية بين اللغة الفرنسية وبعض اللمسات العربية والإيقاعات الشرقية.

كما سبقت ذلك بإطلاق ميني ألبوم بعنوان “حلم” الذي ضم ست أغنيات، بينها “أبو حب” و”وصلتني شي أخبار” و”هو اللي نسيني”، ليشكل المشروع عودة واضحة لها إلى الغناء بعد سنوات من ابتعادها عن الساحة الفنية وتركيزها على أولادها من النجم تامر حسني، قبل أن ينفصلا العام الماضي بعد مشاكل كثيرة بينهما.

مجلة لها