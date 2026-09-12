«أنا محظوظة بيك أوي».. زينة أشرف عبد الباقي تحتفل بعيد ميلاد والدها برسالة مؤثرة

حرصت المخرجة زينة أشرف عبد الباقى على تهنئة والدها الفنان أشرف عبد الباقى بعيد ميلاده، الذى حل الجمعة الموافق 11 سبتمبر، من خلال مشاركة جمهورها ذكريات تجمعها بوالدها، ووجهت له رسالة معبرة عن حبها وامتنانها له.

وكتبت من خلال حسابها الرسمى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: «كل سنة وانت طيب يا أحلى أب فى الدنيا، مع كل سنة بحس إننا بنقرب لبعض أكثر وأكثر.. مش قادرة أتخيل حياتى من غير فطار الفول والطعمية كل يوم صبح وإحنا قاعدين بنتكلم فى أى حاجة فى الدنيا».

أضافت: «أخدت خطوات كبيرة فى حياتى السنة دى بس دايماً بعملها بثقة عشان انت جنبى على طول بتلهمنى دايماً بشغفك وفضولك معرفتك بالسينما والفن، ومخاطرتك انت اللى علمتنى يعنى إيه حب، وكل حاجة بعملها عشان أخليك فخور بيا بحبك أكثر بكتير ما تتخيل.. أنا محظوظة بيك أوي».

يذكر أن الفنان أشرف عبدالباقى كان قد احتفل بخطوبة ابنته المخرجة زينة على شاب يدعى ألكسندر ألين، فى أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور الأهل والأصدقاء والمقربين من العروسين؛ موجهًا نصيحة إلى ابنته زينة وخطيبها ألكسندر، مؤكدًا أهمية الحفاظ على خصوصية حياتهما وعدم نقل مشكلاتهما الخاصة إلى الآخرين.

وكشفت زينة أشرف عبدالباقى، فى تصريحات لمجلة «هاربرز بازار العربية»، عن نصيحة والدها لهما، قائلة: «أهم شيء هو أن تظل أى مشكلة تواجهانها محصورة بينكما؛ فلا تنقلاها إلى خارج المنزل لطرحها على الأصدقاء أو العائلات، لأنكما ستكونان قادرين على حلها معًا».

المصري اليوم