الفستان الميتاليك والبرونزاج: خدع مايا دياب لجاذبية استثنائية

لطالما عُرفت النجمة اللبنانية مايا دياب بقدرتها الاستثنائية على كسر القواعد الكلاسيكية للموضة، واختيار قطع تبرز هويتها الجريئة والمتفردة. وفي أحدث إطلالاتها الصيفية الساحرة، وسط المناظر الخلابة المطلة على مضيق البوسفور، خطفت الأنظار باختيار يعيدنا بالذاكرة إلى أبرز حقبات الموضة العالمية، حيث تمازج بريق الأقمشة المعدنية مع أشعة الشمس الدافئة في لوحة بصرية متكاملة.

قصة الفستان وانسيابية القماش المعدني (Chainmail)

اعتمدت مايا دياب في هذه الإطلالة على فستان ميتاليك فضي يعتمد تقنية النسيج المعدني الشبكي (Chainmail)، وهي خامة ارتبطت تاريخياً بالثورة التي أحدثها المصمم الإسباني باكو رابان (Paco Rabanne) في الستينيات، قبل أن تعيد دار فيرساتشي (Versace) إحياءها بأسلوب أيقوني في تسعينيات القرن الماضي.

تميز الفستان بياقة منسدلة بلطف (Cowl Neck) أضفت لمسة من النعومة الأنثوية على قساوة المظهر المعدني، بينما أبرزت الزمزمات الجانبية والفتحة العالية على الساق (High Slit) رشاقة قوامها، مما منح التصميم انسيابية وحركة تتناغم مع كل خطوة.

المجوهرات والإكسسوارات: توازن بين الجرأة والفخامة

لإكمال هذا المظهر المستقبلي ذي النفحة الكلاسيكية، لم تتردد مايا في اعتماد مبدأ “المزيد هو الأفضل” (Maximalism) في تنسيق إكسسواراتها.

زينت عنقها بقلادة ضخمة من الحلقات المعدنية المتشابكة (Chunky Chain Necklace) التي عززت من طابع الإطلالة القوي. وفي تناقض مدروس مع قساوة السلاسل، التفت حول معصمها مجموعة فاخرة من الأساور الماسية المرصعة، أبرزها تصميم مسمار كارتييه الأيقوني (Juste un Clou) وأساور التنس الماسية (Tennis Bracelets).

وأضافت نظارات شمسية ذات إطار بيضاوي نحيف وعدسات متدرجة، مستلهمة بوضوح من صيحة الألفيات (Y2K)، لتختتم الإطلالة بحذاء فضي مكشوف بكعب عالٍ.



الإشراقة البرونزية: أسرار جمال مايا دياب

لا تكتمل إطلالة مايا دياب دون بصمتها الجمالية الخاصة. هنا، لعب التناقض اللوني دوراً بطولياً؛ فبينما يعكس الفستان درجات الفضي الباردة، جاء المكياج دافئاً بامتياز ليعزز توهج بشرتها البرونزية (Sun-kissed Glow).

واعتمدت على نحت الوجه بظلال ترابية دافئة، مع إضاءة (Highlighter) كثيفة على عظام الوجنتين والأنف لالتقاط انعكاسات الضوء الطبيعي. أما الشفاه، فبرزت بحجمها الممتلئ عبر تحديد بارز وملئها بلون حيادي لامع (Glossy Nude).

تسريحة الكعكة العشوائية المرفوعة

على صعيد تصفيف الشعر، ابتعدت مايا عن التسريحات المعقدة، واختارت تسريحة الكعكة المرفوعة بأسلوب عشوائي عفوي (Messy High Bun)، مع ترك خصلات أمامية متطايرة تحيط بالوجه. هذا الخيار الذكي لم يكن عفوياً فحسب، بل أسهم في إبراز تفاصيل الياقة المنسدلة والقلادة الضخمة، وحافظ على الطابع الصيفي المنعش للإطلالة بأكملها.

مجلة لها