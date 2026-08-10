التحضير للجزء الثاني من «Michael».. هل يتناول الجوانب المثيرة للجدل في حياة مايكل جاكسون؟

تستعد الشركة المنتجة لفيلم «Michael» للعمل على الجزء الثاني من الفيلم، الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة الغناء العالمي مايكل جاكسون، مع خطط لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف آدم فوغيلسون، رئيس قسم الأفلام السينمائية في الشركة، خلال مؤتمر إعلان النتائج المالية الذي عُقد الخميس الماضي، أن الاستوديو يستهدف بدء إنتاج الجزء الثاني في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، على أن يُطرح الفيلم في دور العرض أواخر العام التالي أو خلال النصف الأول من عام 2028.

ورغم تريث الاستوديو في منح الضوء الأخضر رسميًا لإنتاج الجزء الجديد، فإن فيلم «Michael»، الذي عُرض خلال الربيع الماضي، حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، بعدما تجاوزت إيراداته مليار دولار عالميًا، واختتم أحداثه بعبارة «قصته مستمرة»، في إشارة إلى أن رحلة «ملك البوب» لم تصل إلى فصلها الأخير بعد.

ويتولى أنطوان فوكوا إخراج فيلم «Michael»، الذي يتناول رحلة مايكل جاكسون منذ بداياته مع فرقة «Jackson 5» وصولًا إلى النجومية العالمية، فيما يجسد جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل جاكسون، شخصية عمه في الفيلم.

وتتوقف أحداث الجزء الأول عند محطة جولة «Bad» الغنائية عام 1987، بينما لم تتضح حتى الآن الفترة الزمنية التي سيتناولها الجزء الثاني من حياة جاكسون، إلا أن صناع العمل يمتلكون العديد من المحطات الفنية والشخصية التي يمكن تناولها، من بينها ألبومه الشهير «Dangerous»، إلى جانب الاتهامات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال التي لاحقته على مدار سنوات.

وكان فيلم «Michael» قد استبعد عددًا من الجوانب المثيرة للجدل في حياة جاكسون بسبب نزاع قانوني ظهر خلال المراحل الأخيرة من إنتاجه وكان من المقرر أن يتناول الفيلم الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن هذه الخطط ألغيت بعدما اكتشف محامو «تركة جاكسون» بندًا في اتفاق تسوية مع أحد المدعين يحظر تصوير شخصية جاكسون في أي فيلم، ما دفع صناع العمل إلى إعادة صياغة أجزاء كبيرة من القصة.

وأشار فوغيلسون إلى إمكانية الاستفادة من بعض المواد التي جرى حذفها من الجزء الأول ضمن أحداث الجزء الثاني، مؤكدًا أن هناك مشاهد سبق تصويرها، من بينها مشاهد موسيقية ضخمة، من المرجح دمجها في الفيلم الجديد.

وقال فوغيلسون خلال المؤتمر ذاته: «لدينا عدد من المشاهد، ولا سيما بعض المشاهد الموسيقية الضخمة، التي صُورت سابقًا، ومن شبه المؤكد أنه سيتم دمجها في العمل»، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على تقديم جزء ثانٍ «أضخم وأفضل» وبتكلفة مناسبة، بما يتماشى مع توقعات الجمهور بعد النجاح الذي حققه الفيلم الأول.

المصري اليوم