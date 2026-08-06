تصدّرت النجمة داليا البحيري الترند على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورها العفوية من عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، حيث كشفت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن مجموعة صور عكست اختيارات متنوعة في الموضة لناحية التصاميم والنقوش والألوان.

داليا البحيري بالأسود… إطلالة شاطئية مخرّمة

اختارت داليا البحيري اللون الأسود على البحر لاستخدامه كما لو أنه “كاش مايوه”، وظهرت بفستان صيفي أسود طويل، بتصميم مفتوح ومفرّغ في أجزاء منه بالكامل بتصميم ضيّق من الأعلى مع حمّالات رفيعة وفُتحة عميقة V عند الصدر، ما أضفى عليه طابعاً شاطئياً يتناسب مع أجواء الساحل.

ولم تعتمد البحيري على الفستان وحده لصناعة الإطلالة، وإنما لعبت الإكسسوارات دوراً مهماً فنسّقت معه مجموعة من العقود متعددة الطبقات بدرجات الذهبي والبنّي والأسود، إلى جانب أساور ذهبية، لتضيف لمسة أقرب إلى الـBoho Chic التي تناسب أجواء البحر.

وفي لقطة سيلفي على الشاطئ، أكملت إطلالتها بنظارة شمسية سوداء بتصميم بيضاوي ضيّق، فيما رفعت شعرها إلى الأعلى بطريقة عفوية مناسبة للبحر، وحافظت على مكياج هادئ مع شفتين بدرجة وردية واضحة.

كما وقفت أمام مرآة كبيرة على الشاطئ لتوثّق الإطلالة كاملة، وظهرت حافية القدمين، في صورة عكست الطابع البسيط وغير المتكلف لعطلتها الصيفية.

من الأسود إلى الزهور… داليا البحيري بإطلالة ملونة

وعلى النقيض تماماً من الإطلالة السوداء، اختارت النجمة المصرية في ظهور آخر إطلالة صيفية مليئة بالألوان، عبارة عن توب بسيطة قصيرة تكشف أجزاء من بطنها باللون الترابي المائل إلى الوردي الباهت، مع تنورة طويلة وواسعة تميزت بالرسومات ونقوش الأزهار متعددة الألوان. وتداخلت في التنورة درجات الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والوردي، لتتحول إلى القطعة الرئيسية في “اللوك”، بينما ساهم اختيار التوب أحادي اللون في تحقيق توازن بصري جميل وعدم تحميل الإطلالة المزيد من التفاصيل.

وأكملت داليا “اللوك” بعقد كبير من الحبّات الدائرية باللون الوردي الباهت بتصميم مميز، مع سوار عريض، واختارت صندلاً صيفياً مفتوحاً بدرجة قريبة من ألوان الإطلالة.

الأسود أم الألوان؟ أسلوبان مختلفان في عطلة واحدة

اللافت في أحدث صور داليا البحيري هو انتقالها بين مدرستين مختلفتين في الأزياء. ففي الإطلالة السوداء، اعتمدت على لون واحد مع تفاصيل مفرّغة وإكسسوارات قوية، بينما راهنت في الإطلالة الثانية على الألوان والنقوش الزهرية.

ورغم الاختلاف، حافظت الإطلالتان على عنصر مشترك يتمثل في البساطة، بما يتناسب مع طبيعة الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، بعيداً عن الفساتين الرسمية والإطلالات المزركشة.

داليا البحيري وحضور مستمر عبر السوشيال ميديا

وتحرص داليا البحيري في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها جانباً من يومياتها في عطلتها الصيفية، إذ تنشر صوراً من الشاطئ وأماكن إقامتها وإطلالاتها المختلفة.

وعلى المستوى الفني، يبقى فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي عُرض عام 2023، من أحدث مشاركات داليا البحيري السينمائية. وجاء الفيلم امتداداً لفيلم “حريم كريم”، وشارك في بطولته مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم وخالد سرحان إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

مجلة لها