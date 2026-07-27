حضور عربي قوي في مهرجان البندقية.. 5 أفلام وعضوية في لجنة التحكيم

سجل صناع السينما العرب حضورًا بارزًا في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي لعام 2026، بعد اختيار خمسة أفلام لمخرجين عرب للمشاركة في عدد من أقسام المهرجان، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية للسينما العربية على الساحة العالمية.

وتضم القائمة فيلم «امرأة مجهولة» للمخرجة المصرية الدنماركية مي الطوخي، الذي ينافس ضمن المسابقة الرسمية على جائزة الأسد الذهبي.

وتدور أحداث الفيلم في الدنمارك عقب الحرب العالمية الثانية، حيث يتناول قصة خادمة تستعد للزواج من رب عملها الثري، بينما تخفي ماضيًا مع جندي ألماني. كما يمثل الفيلم إنجازًا إضافيًا لمي الطوخي، التي تعد المرأة الوحيدة بين مخرجي أفلام المسابقة الرسمية هذا العام.

وضمت الاختيارات أيضًا فيلم «المواطن أسامة» للمخرج المصري أحمد حسونة، ويروي الفيلم الوثائقي الفلسطيني قصة مصور سابق تحول إلى مصور وثائقي حربي في شمال غزة، حيث يوثق الدمار المحيط به، بينما يحاول حماية زوجته وطفله الرضيع.

إلى جانب ذلك، يشارك فيلم «حديث مع البحر» للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان، الذي سيُعرض في قسم «أضواء على مهرجان البندقية». وتدور أحداث الفيلم في القدس حول كمال، وهو رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، تأمره محكمة إسرائيلية بسداد دين للضمان الاجتماعي منسوب إلى ابنه، الذي يُعتقد أنه غرق في البحر الأحمر قبل عقود.

فيما تشارك المخرجة السعودية أشجان الحموس بفيلم «البرانية» ضمن قسم مخصص للأعمال المستقلة وصناع السينما الواعدين.

كما يعرض المخرج اللبناني المغربي شادن صفي الدين تازي الفيلم الوثائقي القصير «لحظات قليلة من السعادة»، وهو عمل سينمائي فرنسي بريطاني يتناول قصة مخرجة أفلام لبنانية شابة تعيش في باريس، وتتابع أحداث الحرب في لبنان عبر هاتفها، حيث تشهد دمار وطنها من الخارج.

وسيُعرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 18 دقيقة، لأول مرة عالميًا ضمن مسابقة «أوريزونتي» للأفلام القصيرة، ويعد واحدًا من بين 13 فيلمًا تتنافس على جائزة أفضل فيلم قصير في هذا القسم.

ويعكس هذا الحضور تنوعًا جغرافيًا وفنيًا للسينما العربية، بمشاركة مخرجين من مصر وفلسطين والسعودية ولبنان، في واحدة من أقوى المشاركات العربية في مهرجان البندقية خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز حضور الإنتاجات العربية في كبرى المهرجانات السينمائية الدولية.

ويأتي الحضور العربي أيضًا من خلال اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية عضوًا في لجنة التحكيم الدولية للدورة الـ83 من مهرجان البندقية، في خطوة تعكس مكانتها المتنامية في السينما العالمية، بعد ترشيحاتها السابقة لجوائز الأوسكار والنجاح الذي حققته أفلامها الأخيرة.

بوابة الشروق