صابر الرباعي عن اعتزاله: محبش أوصل لمرحلة إني أضعف فنيا وجسديا

تحدث الفنان صابر الرباعي عن فكرة اعتزاله خاصة بعدما ظهر في برنامج مؤخرا وقال إنه يفكر في الاعتزال.وقال صابر الرباعي في لقاء مع ET بالعربي: “متاخدوش الكلام أنه النهاردة قررت أنا قلت بالنسبة ليا هيجي يوم وهتعب ومحبش أوصل لمرحلة إني أضعف فنيا وجسديا، أنا مش هعتزل النهاردة أو بكرا ولا بعد سنة لكن الواحد لازم يقف ويروح لمرحلة أخرى من حياته”.على جانب آخر، افتتح صابر الرباعي مهرجان قرطاج في دورته الـ60.

وعبر صابر الرباعي عن سعادته لاختياره لافتتاح واحد من المهرجانات العريقة.

قال صابر الرباعي فور صعوده إلى المسرح: “ستين سنة من قرطاج، وستين سنة من الوفاء للفن.. في هذه الليلة لا نحتفل بستين عاما من مهرجان فقط، بل نحتفل بستين عاما من ذاكرة وطن، هنا، على هذا المسرح، مر الكبار وغنى العظماء وصفق لهم شعب آمن بأن الفن ليس ترفا بل جزء من الهوية التونسية”.

بدأ صابر الرباعي الحفل بأغنية “ما شاء الله عليها”، وبعدها “تمنيت” وباقة من أغانيه الشهيرة المصرية، كما قدم تحية خاصة للراحلة ذكرى، وقدم العديد من أغانيها بمشاركة ملكة الشارني وأحمد الرباعي.

وشارك الفنان لطفي بوشناق في الحفل بجانب صابر الرباعي، وغنيا سويا “ريتك ما نعرف وين”، كما قدم مجموعة من الأغاني التي لاقت تفاعلا من الحضور.

وجاءت أبرز مفاجآت السهرة مع صعود نجم الراي الجزائري الشاب خالد إلى المسرح، مغنيا “عبد القادر” إلى جانب عدد من أعماله المعروفة.

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